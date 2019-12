Με τον δέοντα τρόπο, μέσω μιας σειράς άμεσων διπλωματικών ενεργειών, απαντά η ελληνική πλευρά στις μαξιμαλιστικές τουρκικές διεκδικήσεις, όπως αυτές εκφράζονται πλέον μέσα από επίσημους (πλην όμως αυθαίρετους) χάρτες και «αδόκιμες» προσπάθειες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με διμερής συμφωνίες, όπως αυτή με τη Λιβύη.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Φαγέζ αλ Σαράζ στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη. Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της τουρκικής επιστολής στον ΟΗΕ για προβολή διεκδικήσεων δυτικά του 28ου μεσημβρινού και οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο, η Αγκυρα προχωρά και στην υπογραφή του μνημονίου με τη Λιβύη, ολοκληρώνοντας την πλήρη προβολή των αξιώσεών της στο σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου.

Στα ανησυχητικά -για την Αθήνα- σημεία του μνημονίου είναι το δικαίωμα που παραχωρεί η κυβέρνηση της Τρίπολης στην Τουρκία να συνεργάζεται στο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να παραχωρήσει η κυβέρνηση της Τρίπολης περιοχή που θεωρεί «λιβυκό» θαλασσοτεμάχιο για έρευνες της ΤΡΑΟ. Σε ένα τέτοιο δυσμενές σενάριο το τουρκικό ναυτικό θα μπορούσε να κάνει ακόμα και νηοψίες στα νότια της Κρήτης.

Μπαράζ διπλωματικών ενεργειών

Απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς για τη «Γαλάζια Πατρίδα» η Αθήνα οικοδομεί διπλωματικό οχυρό. Το θέμα «Λιβύη», που στην πραγματικότητα είχε τουρκική υπογραφή, ήταν από τα ζητήματα που περίμεναν το νέο υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του.

Στο ΥΠΕΞ ξεκίνησε άμεσα ένας αγώνας δρόμου, με στόχο να μην υπάρξει εκμεταλλεύσιμο κενό, λόγω της αλλαγής μετά τις εκλογές, με την ελληνική διπλωματία να οχυρώνεται στην πραγματικότητα απέναντι την Άγκυρα, η οποία υπήρξε ο ενορχηστρωτής, και να προβλέπει τις επόμενες κινήσεις, καθώς η Λιβύη ήταν μία σημαντική μεν, αρχική δε, «προειδοποιητική βολή».

Από την πρώτη στιγμή αξιοποιήθηκαν κατάλληλα μια σειρά από διπλωματικές επαφές τόσο του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, όσο και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάτι αντίστοιχο μάλιστα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και το προσεχές διάστημα, με τον πρωθυπουργό να δίνει την Παρασκευή το στίγμα των κινήσεών του, ζητώντας τη στήριξη της Γαλλίας ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Αποκορύφωμα πάντως των μέχρι τώρα διπλωματικών ενεργειών μετά τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης ήταν το τελεσίγραφο που εξέδωσε η Αθήνα στον λίβυο πρέσβη στην Ελλάδα. Ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών τον κάλεσε για να του εκφράσει την έντονη ενόχληση της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Στον πρέσβη της Λιβύης δόθηκε περιθώριο έως την Πέμπτη να κάνει γνωστό στην ελληνική πλευρά το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη την περασμένη Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο λίβυος πρέσβης θα αντιμετωπιστεί από τις ελληνικές Αρχές ως ανεπιθύμητο πρόσωπο και θα δρομολογηθεί απέλασή του.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης καλείται εσπευσμένα στην Ελλάδα για εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, ενώ μετά από ενέργειες του κ. Δένδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε διαβήματα προς την Τρίπολη και την Αγκυρα.

Έρχεται ελληνική επιστολή προς Ηνωμένα Έθνη και Συμβούλιο Ασφαλείας

Την Πέμπτη, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας από το βήμα της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον ομόλογό του της Ολλανδίας, Στεφ Μπλοκ, στην Αθήνα, έκανε γνωστό ότι η Ελλάδα πρόκειται να απαντήσει στους τουρκικούς ισχυρισμούς «με τον δέοντα τρόπο, με αναλυτική απάντηση, την οποία θα στείλουμε σε Ηνωμένα Έθνη, σε όλα τα κράτη της Γενικής Συνέλευσης και σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η σχετική απάντηση αναμένεται μάλιστα να αποσταλεί τις προσεχείς ημέρες.

Αυστηρή προειδοποίηση Μητσοτάκη σε Άγκυρα

Νωρίτερα, μήνυμα προς την Τουρκία απέστειλε στη διάρκεια της ομιλίας του στο 13ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσοι βιάζονται να αμφισβητούν, με τρόπο θεσμικά σαθρό, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να γνωρίζουν ότι θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τους Ευρωπαίους συμμάχους μας» τόνισε συγκεκριμένα, αποστέλλοντας μήνυμα προς την Άγκυρα.

Σκληρή απάντηση της Κομισιόν

Στο μεταξύ, αντίδραση και φραστική καταδίκη της προκλητικής ενέργειας της Τουρκία για την υπογραφή μνημονίου αμοιβαίας κατανόησης με την Λιβύη έστειλε η ΕΕ.

Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε στο One Channel πως «η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής λειτουργίας και να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια που θα θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών».

Αναλυτικά η δήλωση εκπροσώπου της ΕΕ:

«Οπως έχει επανειλημμένα τονίσει η ΕΕ, η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας και πρέπει να αποφεύγει κάθε είδους απειλή ή ενέργεια που θα έβλαπτε τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών.

Πρόσφατα, στις 15 Ιουλίου του 2019, το Συμβούλιο κατέστησε σαφές ότι η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί με διάλογο και διαπραγμάτευση καλή τη πίστει, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας .

Στην έκθεση του 2019 για την Τουρκία, υπογραμμίσαμε ότι οι εντάσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ευνοούν τις σχέσεις καλής γειτονίας και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια».

Εξέδωσε Νavtex για άσκηση νότια της Ρόδου

Πάντως, πριν καλά – καλά στεγνώσει το μελάνι των ελληνικών αντιδράσεων στη κατάπτυστη και παράνομη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο, η Άγκυρα εξέδωσε Navtex.

Ειδικότερα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής με την σχετική οδηγία προγραμματίζει άσκηση για τις 2 Δεκεμβρίου, διάρκειας 4 ωρών σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου, διεκδικώντας τη δική της υφαλοκρηπίδα.

Η Τουρκία ως πάγια πρακτική θέλει να δει πώς αντιδρά η Ελλάδα και μένει να φανεί αν η Navtex μείνει στα χαρτιά ή πράγματι η στρατιωτική άσκηση πάρει σάρκα και οστά.

TURNHOS N/W : 1425/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 02 DEC 19 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N – 027 40.00 E

35 00.00 N – 027 15.00 E

34 40.00 N – 028 00.00 E

35 20.00 N – 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.