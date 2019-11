Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε σήμερα να επιβληθούν ποινές κάθειρξης σε υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, που δικάζονται για «τρομοκρατία» σε μια δίκη που έχει καταγγελθεί από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ένας εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ζήτησε την καταδίκη για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» του Τανέρ Κιλίτς, επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία ο οποίος φυλακίσθηκε τον Ιούνιο 2017 και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με όρους τον Αύγουστο 2018, ανακοίνωσε στο Twitter η μκο.

More than two years after they were first detained, the honorary chair of @aforgutu, the former director of @aforgutu and 9 other human rights defenders must be acquitted of the absurd charges they still face i n #Turkey. https://t.co/nGpyZdtu4L

— Amnesty International (@amnesty) November 27, 2019