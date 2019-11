Τουλάχιστον 21 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων δέκα παιδιών, σκοτώθηκαν την Τετάρτη στην βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας σε βομβαρδισμούς των δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και σε αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας, συμμάχου της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεκαπέντε άμαχοι, μεταξύ αυτών έξι παιδιά, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν από πυραύλους εδάφους-εδάφους που εκτόξευσαν κυβερνητικές δυνάμεις και έπληξαν έναν καταυλισμό εσωτερικά εκτοπισμένων προσφύγων κοντά στο χωριό Κα στο βόρειο τμήμα της επαρχίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε διασώστες να επιχειρούν να κατασβήσουν τις φωτιές που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς σε σκηνές στην καρδιά του καταυλισμού.

Επιπλέον, «ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη» έπληξαν την πόλη Μααρέτ αλ Νουμάν στην νότια Ιντλίμπ, σύμφωνα με την ΜΚΟ, η οποία ανέφερε ότι «έξι άμαχοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών». Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες εκ των οποίων κάποιοι είναι «σε κρίσιμη κατάσταση» και ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, ανέφερε ο διευθυντής Ραμί Αμπντελ Ραχμάν.

Ένας φωτογράφος – συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου είδε έναν διασώστη να ανασύρει από ερείπια το άψυχο σώμα ενός κοριτσιού, καλυμμένο με σκόνη.

Video of rescue efforts in the aftermath of the attack on Qah IDP camp in northern #Idlib pic.twitter.com/iZ1mTQZf9g

Η επαρχία Ιντλίμπ, όπως και περιοχές που συνορεύουν με τις επαρχίες του Χαλεπίου, της Λαττάκειας και της Χάμας, ελέγχονται από τους τζιχαντιστές της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), που ήταν πρώην συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

Η επαρχία αποτελεί στόχο μιας επίθεσης των συριακών δυνάμεων με την υποστήριξη της Ρωσίας η οποία άρχισε το καλοκαίρι με σκοπό την κατάληψή της και την κατάληψη των γύρω περιοχών, τμήμα του τελευταίου μεγάλου προπυργίου των ανταρτών στον πόλεμο της Συρίας.

Από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη Αυγούστου, η περιοχή σφυροκοπήθηκε ακατάπαυστα από τον συριακό στρατό και με την υποστήριξη της ρωσικής αεροπορίας. Σχεδόν χίλιοι άμαχοι σκοτώθηκαν την περίοδο αυτή, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, ενώ περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Μια εκεχειρία ανακοινώθηκε στα τέλη Αυγούστου από τη Μόσχα, έκτοτε όμως η μκο κάνει λόγο για σποραδικούς βομβαρδισμούς κατά τους οποίους σκοτώθηκαν δεκάδες άμαχοι.

Στις 22 Οκτωβρίου ο ‘Ασαντ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην επαρχία από την έναρξη του πολέμου το 2011, δηλώνοντας ότι η μάχη της Ιντλίμπ είναι το κλειδί για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Προσοχή, σκληρές εικόνες!

More of the victims of the Iranian/Assad rocket attack on Al Qah IDP camp this evening #Idlib #Aleppo #Syria The real terrorist and grand master of all evil in Syria is free to kill, maim and torture innocent people with impunity #BasharAlAssad pic.twitter.com/lLtBBKRS8g

— Obaida Hitto (@ObaidaHitto) November 20, 2019