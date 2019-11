Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πραγματοποίησε σήμερα o Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sasoli, ο οποίος του έθεσε το ζήτημα των παράνομων τουρκικών γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του ΕΚ είχε σήμερα το πρωί «ειλικρινή ανταλλαγή» με τον Τούρκο Υπουργό και επανέλαβε «την έντονη καταδίκη της ΕΕ για την τουρκική στρατιωτική παρέμβαση στη βορειοανατολική Συρία».

«Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η οποία υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή», αναφέρει.

I stressed Parliament’s continued focus on the ongoing humanitarian and refugee crisis, while making clear it is unacceptable to use people fleeing war and persecution for political gain or to pressure the EU. [2/4]

«Επέστησα επίσης το ζήτημα των συνεχιζόμενων παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο, όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΚ.

Finally, we both agreed that dialogue is essential to address the many challenges we have in common, such as migration and the fight against terrorism. Read the full statement here → https://t.co/MRKH29AGiv [4/4]

— David Sassoli (@EP_President) November 20, 2019