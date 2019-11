Μια κυβέρνηση Εργατικών θα προστατέψει κάθε κοινότητα η οποία δέχεται οποιαδήποτε είδους κακοποίηση, δήλωσε στο BBC ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρατνίας, Τζέρεμι Κόρμπιν, απαντώντας στις κατηγορίες ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τον «επιβεβλημένο εκ των άνωθεν» αντισημιτισμό που έχει καταλάβει το κόμμα του.

Πρόκειται για τις κατηγορίες του αρχιραβίνου της Βρετανίας, Εφραίμ Μίρβις, ο οποίος σε άρθρο του, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στους Times, χαρακτηρίζει ακατάλληλο για πρωθυπουργό τον Κόρμπιν και παράλληλα ερωτάται αν είναι συνένοχος στην επιβολή αντισημιτικών απόψεων στις βάσεις των Εργατικών.

«Είναι για αποτυχία της ηγεσίας. Ένα νέο δηλητήριο, εγκεκριμένο εκ των άνωθεν, έχει ριζώσει στο Εργατικό Κόμμα. Η ίδια η ψυχή τού έθνους μας διακυβεύεται», έγραψε ο ραβίνος Μίρβις.

Κατά την παρουσία του στο BBC ο Τζέρεμι Κόρμπι, ρωτήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Μίρβις. Ο ηγέτης των Εργατικών, αρνήθηκε όχι μια, αλλά τέσσερις, φορές να απολογηθεί στην Εβραϊκή κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας.

Παράλληλα, απάντησε πως «είμαι πεπεισμένος ότι η κοινωνία μας είναι ασφαλής για τους ανθρώπους όλων θρησκειών».

«Δεν θέλω κανένας να αισθάνεται ανασφαλής στην κοινωνία μας και η κυβέρνησή μας θα προστατεύει κάθε κοινότητα από την κακομεταχείριση που δέχεται στους δρόμους, στα τρένα ή σε οποιαδήποτε άλλη έκφανση της ζωής» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «δηλητήριο» τον ρατσισμό και συμπλήρωσε πως «θέλω να δουλέψω με κάθε κοινότητα, ώστε να σιγουρευτώ ότι θα τον εξαφανίσουμε. Σε αυτό έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή».

Δήλωσε μάλιστα, ότι ανυπομονεί να συναντηθεί με τον αρχιραββίνο, Εφραίμ Μίρβις και να συζητήσει μαζί του τους λόγους που τον οδηγούν στο να πει αυτά τα πράγματα για εκείνον.

Τέλος, κατέληξε λέγοντας πως από τότε που έγινε αρχηγός του κόμματος των Εργατικών έχει αναπτύξει μια πολύ πιο ισχυρή διαδικασία για να αντιμετωπίζει τέτοιους ισχυρισμούς, ενώ συμπλήρωσε πως έχει τιμωρήσει -ακόμα και με διαγραφή- μέλη του κόμματος τα οποία προχώρησαν σε αντισημιτικές δηλώσεις. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την Εβραϊκή κοινότητα της Μεγάλης Βρετανίας, οι κατηγορίες αυτές προκαλούν τριγμούς ακόμα και στο εσωτερικό των Εργατικών, με τις αντιδράσεις να μην μένουν μόνο στο παρασκήνιο.

Συγκεκριμένα, η σκιώδης υπουργός Άμυνας του Εργατικού Κόμματος, Νία Γκρίφιθ, μιλώντας επίσης στο BBC, χαρακτήρισε ντροπή για το κόμμα τις εν λόγω κατηγορίες.

Συμπλήρωσε, δε, ότι το κόμμα δεν έχει υπάρξει όσο αποτελεσματικό όσο έπρεπε στην αντιμετώπιση του ζητήματος και για αυτό ο Τζέρεμι Κόρμπιν θα έπρεπε να απολογηθεί.

«Πρέπει να απολογηθούμε στους συναδέλφους μας στο δικό μας κόμμα, οι οποίοι ήταν πολύ αναστατωμένοι, καθώς και από ολόκληρη την Εβραϊκή κοινότητα, για το γεγονός ότι δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όσο θα έπρεπε στην αντιμετώπιση αυτού το προβλήματος. Είναι ντροπή μας. Είναι κάτι για το οποίο ντρέπομαι πολύ. Είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε» είπε χαρακτηριστικά.

#WalesLive Nia Griffith on antisemitism in the Labour Party: pic.twitter.com/taNjeHGlBN

— BBC Wales Politics (@WalesPolitics) November 26, 2019