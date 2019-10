Στην ανακοίνωση του διαδόχου του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι προχώρησε ο ISIS.

Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι ο Μπαγκντάντι είναι νεκρός, ο ISIS ανακοίνωσε ότι ο διάδοχος στην ηγεσία της οργάνωσης είναι ο Αλί Ιμπραήμ αλ Χασέμι αλ Κουράσι.

Σε ηχητικό μήνυμα, σύμφωνα με το πρακτορείο προπαγάνδας των τζιχαντιστών Amaq, ο ISIS υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του αρχηγού του.

«Ω, μουσουλμάνοι, ω, μουτζαχεντίν, στρατιώτες του Ισλαμικού Κράτους (…), κλαίμε για τον διοικητή των πιστών Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι», αναφέρεται στο μήνυμα που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον ηγέτη του ISIS Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι νεκρός από τα πυρά των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έπεσε και ο Νο2 στην οργάνωση.

Πρόκειται για τον εκπρόσωπο Τύπου του ISIS Αμπού αλ Ζασάν Αλ Μουχατζίρ.

#BREAKING #US army has published a video from the operation to kill #ISIS leader Al Baghdadi pic.twitter.com/MSuTSit6Wi

— Guy Elster (@guyelster) October 30, 2019