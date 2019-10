Η τουρκική εθνοσυνέλευση καταδίκασε σήμερα το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα η γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά και το νομοσχέδιο που προτείνει την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.

Το κοινοβούλιο της Τουρκίας «μετά λύπης του καταδικάζει και απορρίπτει την υιοθέτηση εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ορισμένων θέσεων για τη λεγόμενη γενοκτονία των Αρμενίων (…) παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων μελών που έχουν σοφία και συνείδηση», ανέφερε το τουρκικό ψήφισμα.

Η απόφαση αυτή στηρίχθηκε από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και την αντιπολίτευση, δηλαδή το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), το «Καλό» (IYI) κόμμα και το Κόμμα Εθνικής Δράσης (MHP).

Αναφορικά με τις κυρώσεις, η εθνοσυνέλευση ανέφερε ότι η απειλή επιβολής τους είναι «απλώς μια προσπάθεια να εκβιαστεί» η Άγκυρα. «Η Τουρκία ουδέποτε υπέκυψε σε οποιονδήποτε εκβιασμό», τόνισε στην απόφασή της.

Ως «ανάξιο λόγο» και «μέγιστη προσβολή» προς τον τουρκικό λαό χαρακτήρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ψήφισμα της αμερικανικής Βουλής με το οποίο αναγνωρίζεται η Γενοκτονία των Αρμενίων.

O Tούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και σημείωσε ότι αυτό «δεν έχει καμία αξία» για τη χώρα του. Τόνισε δε ότι η τουρκική Βουλή θα «απαντήσει» στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία εκλήθη σήμερα για εξηγήσεις μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο πρεσβευτής Ντέβιντ Σάτερφιλντ εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ήδη από χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου σε ανάρτησή του στο Twitter υποστήριξε ότι η Τουρκία απέτρεψε ένα «μεγάλο παιγνίδι» με την εισβολή της στη βορειοανατολική Συρία — χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις — ενώ έκρινε πως η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχε στόχο να παρθεί «εκδίκηση» για αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση.

«Εκείνοι, τα σχέδια των οποίων ματαιώθηκαν, στρέφονται σε αραχνιασμένες αποφάσεις. Οι κύκλοι που πιστεύουν ότι θα πάρουν εκδίκηση με αυτόν τον τρόπο κάνουν λάθος. Αυτή η επονείδιστη απόφαση εκείνων που εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικούς σκοπούς είναι άκυρη για την κυβέρνηση και τον λαό μας», ανέφερε ο τούρκος ΥΠΕΞ.

Ruined big game

w/#OperationPeaceSpring. Those whose projects were frustrated turn to antiquated resolutions.Circles believing that they will take revenge this way are mistaken.This shameful decision of those exploiting history in politics is null&void for our Government&people.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 29, 2019