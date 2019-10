Για την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Σάμο, με φόντο τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν στο ΚΥΤ του νησιού μεταξύ Αφγανών και Σύρων μεταναστών, μίλησε ο Νίκος Στεφανής, μέλος του Δ.Σ Επιμελητηρίου Σάμου σε τηλεφωνική του επικοινωνία στο One Channel.

Συγκεκριμένα , μιλώντας στην εκπομπή One Line, ο κ. Στεφανής δήλωσε πως το κέντρο μεταναστών αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις παρυφές της πόλης και χωρίζεται μόνο από ένα δρόμο. ενώ αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια που σημειώθηκαν στο νησί, ο ίδιος υπογράμμισε πως πρόκειται για σκηνές, στις οποίες δεν είναι συνηθισμένη η τοπική κοινωνία της Σάμου.

«Οι συνθήκες διαβίωσης είναι οι χειρότερες που επικρατούν σε όλη την Ευρώπη όχι μόνο στο κέντρο αλλά και γύρω από αυτό εκεί όπου εκδηλώθηκε η φωτιά το βράδυ της Δευτέρας» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανής.

Mιλώντας για τις επιπτώσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το νησί, δήλωσε: «Όταν οι κάτοικοι της πόλης της Σάμου είναι γύρω στις 7.500 χιλιάδες και οι πρόσφυγες φτάνουν τις 6.500, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Το οικονομικό πρόβλημα είναι μεγάλο, όσον αφορά στις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, καθώς η πρωτεύουσα του νησιού βάλλεται από παντού. Για αυτό το λόγο οι κάτοικοι του νησιού ζητούν και την αποσυμφόρηση και το κλείσιμο του συγκεκριμένου κέντρου υποδοχής».

Ο κ. Στεφανής μιλώντας για την αποστολή ενισχύσεων της ΕΛ.ΑΣ στη Σάμο, υπογράμμισε πως θα πρέπει να ενισχυθούν οι δυνάμεις καταστολής στο νησί και να παραμείνουν σε αυτό, καθώς προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στο νησί αλλά και αποτροπή για όλους αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν σε παρόμοια έκτροπα.

Κραυγή αγωνίας για την εκρηκτική κατάσταση στη Σάμο, βγήκε από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Γιώργο Στάντζο, ο οποίος παρουσίασε τα προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο καθημερινά το νησί, μιλώντας στην εκπομπή One Report του One Channel.

O κ. Στάντζος με φόντο τα άγρια επεισόδια μεταξύ Σύρων και Αφγανών και την πυρκαγιά που ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας (14/10) στο στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στο Βαθύ, δήλωσε: «Μόνο η τυπική κήρυξη του Δήμου και της πόλης της Σάμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δείχνει ότι μιλάμε για ένα μη διαχειρίσιμο από τις δομές θέμα. Έχουμε μία σχεδόν εξίσωση πληθυσμού μεταναστών – προσφύγων, ενός ανοιχτού κέντρου που βρίσκεται μέσα στην πόλη με τους μόνιμους κατοίκους. Χτες συνέβη δυστυχώς αυτό που φοβόμασταν, χωρίς τραγική κατάληξη.

Ο ίδιος εξήγησε αναλυτικά τι συνέβη και πως ξεκίνησε η πυρκαγιά στα όρια του καταυλισμού, ενώ υπογράμμισε για άλλη μία φορά πως το κέντρο υποδοχής προσφύγων μεταναστών στην Σάμο, «πνίγεται» αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα συμφόρησης, πολύ μεγαλύτερο ακόμα και από την Μόρια με αναλογία 1:8 (δυνατότητα φιλοξενίας – φιλοξενούμενων), ζητώντας άμεση εφαρμογή των μέτρων αποσυμφόρησης.

«Οι αντοχές της κοινωνίας είναι στο όριο» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Στάντζος απευθύνοντας έκκληση στον πρωθυπουργό και την ηγεσία, για μαζικό απεγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών από τη Σάμο.

Όπως έγινε γνωστό από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου την Τρίτη, έγιναν 12 συλλήψεις αλλοδαπών, ηλικίας από 15 έως 34 ετών.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάμου, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια ξεκίνησαν, όπως αναφέρει το star κοντά στον δημοτικό κήπο, όταν ομάδες μεταναστών συγκρούστηκαν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

This is #Samos #refugee camp right now: A huge fire started. More than 6000 people live there, thousands of children. The camp is crazy overcrowded, the living conditions are awful & unhuman. All this just happens after 2 people died in Moria camp a few weeks ago. #opentheislands pic.twitter.com/OFmaSAdp1b

— Sophia Maier (@_sophiamaier) October 14, 2019