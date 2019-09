Ο Ανσού Φατί -με καταγωγή από τη Γουινέα Μπισάου- κατάφερε το τελευταίο διάστημα να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο νεαρός εξτρέμ -που θα συμπληρώσει τον Οκτώβριο το 17ο έτος της ηλικίας του- κέντρισε το ενδιαφέρον της ισπανικής ομοσπονδίας, η οποία κινήθηκε άμεσα και έτσι, ο Φατί σήμερα παρέλαβε το ισπανικό διαβατήριο του.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί να λάβει μέρος στο Μουντιάλ Κ17, που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Βραζιλία, με τα χρώματα της «φούρια ρόχα».

Ωστόσο , η Μπαρτσελόνα προβάλλει αντίσταση καθώς δε θέλει να χάσει τον παίκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μεσολαβεί και το clasico στις 27 Οκτωβρίου.

