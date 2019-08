Η εμβληματική Γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον της Νέας Υόρκης, η οποία εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς κάθε μέρα, έκλεισε εν μέρει το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από απειλή για βόμβα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της μητρόπολης των ΗΠΑ.

Kαι οι δύο λωρίδες στο υψηλότερο επίπεδο της γέφυρας, η οποία περνάει πάνω από τον ποταμό Χάντσον και συνδέει τη Νέα Υόρκη με το Νιού Τζέρσι, έκλεισαν για αυτοκίνητα και πεζούς περί τις 21:00 [04:00 ώρα Ελλάδας] αφού οι αρχές ειδοποιήθηκαν για ύποπτο πακέτο, εξήγησε ο Μπιλ ντε Μπλέιζιο μέσω του λογαριασμού του δημάρχου στο Twitter. Ο Ντε Μπλέιζιο προέτρεψε τους νεοϋορκέζους να αποφεύγουν το τμήμα του οδικού δικτύου που περνάει από τη γέφυρα και να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους.

The George Washington Bridge is now closed in both directions due to police activity. NYPD is responding with its partners to a suspicious device.

Expect detours and delays around the GWB approaches. Use alternate routes.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) August 23, 2019