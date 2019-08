Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν θέσεις κοντά στην τουρκική φάλαγγα, η οποία είχε ακινητοποιηθεί σε αυτοκινητόδρομο στη βορειοδυτική Συρία αφού είχε περάσει νωρίτερα σήμερα μέσα στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Το Παρατηρητήριο, το οποίο έχει την έδρα του στη Βρετανία, ανακοίνωσε πως σκοτώθηκε ένας μαχητής οργάνωσης που υποστηρίζεται από την Τουρκία και συνόδευε τη φάλαγγα, ενώ άλλοι τραυματίσθηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται από τη Ρωσία και τη Συρία όχι μακριά από την τουρκική φάλαγγα ώστε να την εμποδίσουν να συνεχίσει τον δρόμο της.

Syrian Air Force airstrikes hit very close to a heavily armoured Turkish convoy in Idlib this morning, 1 NLF fighter killed #Syria #Turkey pic.twitter.com/PSRCEzgWh6

Συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως η φάλαγγα εισήλθε σήμερα στο έδαφος της Συρίας μεταφέροντας πυρομαχικά για να βοηθήσει τους αντάρτες στην πόλη Χαν Σεϊχούν, οι οποίοι μάχονται εναντίον των κυβερνητικών στρατευμάτων. Τα συριακά MME έκαναν λόγο για μια «κατάφωρα επιθετική ενέργεια» εκ μέρους της Άγκυρας, από την οποία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σχόλιο.

For now:

– #TSK armored convoys (including 6+ tanks) are stuck north of Khan Sheikhoun

– #Assad's #Russia-backed Tiger Forces are pressing hard towards the 1st of #Turkey's planned new OPs, called "Nimr"

The race is on & #Turkey–#Syria–#Russia tensions have never been so high pic.twitter.com/PtRFISAfo1

— Charles Lister (@Charles_Lister) August 19, 2019