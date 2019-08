Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο που πιάστηκε στην αρπάγη διπλωματικής κρίσης και κρατήθηκε για εβδομάδες από τις αρχές του Γιβραλτάρ αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής, μετά την απόρριψη από τις αρχές της βρετανικής περιοχής του αιτήματος των ΗΠΑ να ακινητοποιηθεί ξανά.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης των κινήσεων των πλοίων Marine Traffic, το δεξαμενόπλοιο, που παρέμενε ακινητοποιημένο από την 4η Ιουλίου στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ, σήκωσε άγκυρα το βράδυ κι άρχισε να κινείται προς νότο.

Οι αρχές της περιοχής δεν επιβεβαίωσαν επίσημα τον απόπλου του. Το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Gibraltar Broadcasting Corporation (GBC) πάντως μεταφόρτωσε στο Twitter σύντομο βίντεο που ανέφερε πως εικονίζει το Adrian Darya 1, το πρώην Grace 1, καθώς αναχωρεί (κάτω).

….and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving… pic.twitter.com/IdxWFgVBwm

— GBC News (@GBCNewsroom) 18 Αυγούστου 2019