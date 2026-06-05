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Ζαχαριάδης για απαλλαγή Ανεστίδη: Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πώς ορίζονται οι καθεστωτικές συμπεριφορές
Επικαιρότητα 05 Ιουνίου 2026, 12:23

Ζαχαριάδης για απαλλαγή Ανεστίδη: Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πώς ορίζονται οι καθεστωτικές συμπεριφορές

«Ο γαλάζιος Ανεστίδης είχε διασυρθεί δημόσια με διαρροές που έκαναν κυβερνητικές πηγές την περίοδο των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, επειδή πήγαινε κόντρα στην κυβερνητική πολιτική», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

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«O Κώστας Ανεστίδης (συνδικαλιστής προερχόμενος από το χώρο της ΝΔ) απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών», σημειώνει ο κ. Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, «ο γαλάζιος Ανεστίδης είχε διασυρθεί δημόσια με διαρροές που έκαναν κυβερνητικές πηγές την περίοδο των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, επειδή πήγαινε κόντρα στην κυβερνητική πολιτική».

«Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πως ορίζονται οι καθεστωτικές συμπεριφορές και ποιο είναι το ήθος κάποιων ανθρώπων στο δημόσιο λόγο, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε ποια μέσα χρησιμοποιούνται για να καμφθούν οι κοινωνικοί αγώνες και οι διεκδικήσεις», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης.

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