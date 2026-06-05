Ζαχαριάδης για απαλλαγή Ανεστίδη: Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πώς ορίζονται οι καθεστωτικές συμπεριφορές

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Το κυβερνητικό φιάσκο με την υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη – ο οποίος αθωώθηκε οριστικά από τις κατηγορίες για δήθεν παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών – σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατηγορώντας το Μαξίμου για «καθεστωτικές συμπεριφορές».

«O Κώστας Ανεστίδης (συνδικαλιστής προερχόμενος από το χώρο της ΝΔ) απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών», σημειώνει ο κ. Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνει, «ο γαλάζιος Ανεστίδης είχε διασυρθεί δημόσια με διαρροές που έκαναν κυβερνητικές πηγές την περίοδο των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, επειδή πήγαινε κόντρα στην κυβερνητική πολιτική».

«Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε πως ορίζονται οι καθεστωτικές συμπεριφορές και ποιο είναι το ήθος κάποιων ανθρώπων στο δημόσιο λόγο, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε ποια μέσα χρησιμοποιούνται για να καμφθούν οι κοινωνικοί αγώνες και οι διεκδικήσεις», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης.