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Φυτεύσεις ποσειδωνίας στο μεγαλύτερο θαλάσσιο λιβάδι της Ανατολικής Μεσογείου
Λήμνος 05 Ιουνίου 2026, 12:34

Φυτεύσεις ποσειδωνίας στο μεγαλύτερο θαλάσσιο λιβάδι της Ανατολικής Μεσογείου

Το λιβάδι ποσειδωνίας της Λήμνου, με έκταση σχεδόν 140 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι ο «Αμαζόνιος» της Ανατολικής Μεσογείου.

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Στην αποκατάσταση του μεγαλύτερου θαλάσσιου λειβαδιού της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο βρίσκεται στη Λήμνο, στοχεύει η περιβαλλοντική οργάνωση iSea, μέσα από πρόγραμμα που υλοποιεί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τον δήμο Λήμνου.

Το λιβάδι ποσειδωνίας της Λήμνου, με έκταση σχεδόν 140 τετραγωνικών χιλιομέτρων, απορροφά τις ετήσιες εκπομπές των αυτοκινήτων μιας μικρής πόλης, έχοντας αποθηκευμένους περισσότερους από 270.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2026, η iSea και οι εταίροι του προγράμματος «Αναβιώνοντας τη Λήμνο», γιορτάζουν την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης με τη μεταφύτευση περισσότερων από 250 βλαστών ποσειδωνίας.

Οι βλαστοί ποσειδωνίας προστατεύονται από μεταλλικό κλωβό μέχρι να μεγαλώσουν (iSea)

Οι βλαστοί ποσειδωνίας προστατεύονται από μεταλλικό κλωβό μέχρι να μεγαλώσουν (iSea)

Η ποσειδωνία (Posidonia oceanica), η οποία δεν είναι φύκι αλλά ανθοφόρο θαλάσσιο φυτό,  δημιουργεί λιβάδια που λειτουργούν ως καταφύγιο για μια πληθώρα άλλων ειδών. Οι περισσότεροι την γνωρίζουν από τα μακρόστενα καφέ «φύκια» που ξεβράζονται στις ακτές.

Το θαλάσσιο λιβάδι της Λήμνου, σε βάθη έως 30 μέτρων, έχει μήκος άνω των 20 χιλιομέτρων και εκτείνεται πέρα από τα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής Natura 2000, ως τα διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με την iSea, φιλοξενεί περισσότερα από 66 είδη θαλάσσιων οργανισμών.

Οι βλαστοί που φυτεύτηκαν στην πιλοτική φάση θα μείνουν υπό παρακολούθηση (iSea)

Οι βλαστοί που φυτεύτηκαν στην πιλοτική φάση θα μείνουν υπό παρακολούθηση (iSea)

Η πιλοτική φάση θέτει τις βάσεις για την αποκατάσταση περισσότερων από 10.000 ριζωμάτων ποσειδωνίας σε έκταση 400 τ.μ. μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Η γνώση που θα αποκτηθεί από την παρακολούθηση της πιλοτικής αυτής εφαρμογής θα προσφέρει έναν πολύτιμο οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση των δράσεων αποκατάστασης και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας διατήρησης του οικοσυστήματος στη Λήμνο» δήλωσε η Νικολέττα Σιδηροπούλου, υπεύθυνη προγραμμάτων της iSea.

Το Πρόγραμμα «Αναβιώνοντας τη Λήμνο» αποτελεί ένα από τα επτά προγράμματα μεγάλης κλίμακας που θα χρηματοδοτηθούν από το «Πρόγραμμα Απειλούμενων Τοπίων και Θαλάσσιων Τοπίων».

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