«Σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το Μουντιάλ ο Μόντριτς»
Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ από την Ιταλία ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς είναι πιθανό να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα μετά το φινάλε του Μουντιάλ.
- Μάικλ Τζόρνταν: Ηλιοβασίλεμα στη Μύκονο με το πολυτελές yacht αξίας 100 εκ ευρώ
- Σοκ στην Φρανκφούρτη: Τουλάχιστον 10 τραυματίες στο αεροδρόμιο μετά από κατάρρευση ρύγχους σταθμευμένου αεροσκάφους
- Ιωάννινα: Πλημμύρισαν δρόμοι μετά από έντονη βροχή και χαλάζι
- Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία ο Λούκα Μόντριτς βρίσκεται σε σκέψεις, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια με το τέλος του ερχόμενου Μουντιάλ.
Το συμβόλαιο του Κροάτη σούπερ σταρ με τη Μίλαν λήγει αυτό το καλοκαίρι, όμως το αρχικό πλάνο ήταν να επεκταθεί για ακόμα έναν χρόνο.
Ωστόσο, αυτό θα συνέβαινε μονάχα στην περίπτωση που η ομάδα του Μιλάνου κατάφερνε να εξασφαλίσει μία θέση στην τετράδα της Serie Α, η οποία θα οδηγούσε απευθείας στη League phase του επόμενου UEFA Champions League.
Αυτό δεν κατέστη εφικτό, καθώς την τελευταία αγωνιστική η Μίλαν έχασε από την Κάλιαρι και η Κόμο του Τάσου Δουβίκα την προσπέρασε. Έτσι, η απουσία της ιταλικής ομάδας από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση άλλαξε εντελώς την κατάσταση.
Επιπλέον, η αστάθεια εντός του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων μεταξύ του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και του Μαξ Αλέγκρι, που οδήγησαν στην απόμακρυσνη του Ιταλού ήταν καθοριστηκής σημασίας.
Ο 40χρονος πλέον Μόντριτς, θέλει να αποσυρθεί εκπροσωπώντας την Κροατία για μία τελευταία φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το όποιο μάλιστα θα είναι το πέμπτο του.
- LIVE: Σουηδία – Ελλάδα
- Αυτοί είναι οι 10 «Κροίσοι» του Μουντιάλ
- «Σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το Μουντιάλ ο Μόντριτς»
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα για το φιλικό παιχνίδι με τη Σουηδία (pic)
- Ο Σπανούλης επέλεξε τον Άρη γιατί πάντα του άρεσε να αλλάζει τις ισορροπίες
- Τα ριμπάουντ θα κάνουν και πάλι την διαφορά για τον Ολυμπιακό
- ΕΠΟ: Ο Γκαγκάτσης δεν απάντησε στις καταγγελίες Καραπαπά για τη διαιτησία
- Παίζοντας μπάλα στην πόλη του Πελέ…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις