Η Μάντσεστερ Σίτι θα κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε για το… deal με τον Χάαλαντ
Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης υποσχέθηκε τον Έρλινγκ Χάαλαντ αν εκλεγεί, όμως η Μάντσεστερ Σίτι έχει άλλη άποψη.
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Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, αποκάλυψε ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και θα φορέσει τη φανέλα της Βασίλισσας αν εκλεγεί, αντί του Φλορεντίνο Πέρεθ.
Ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι αρνείται οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ακόμη και νομικά κατά του Ενρίκε, για όσα είπε για τον παίκτη της.
Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι για όσα είπε για τον Χάαλαντ
«Οι ιστορίες που έχουν προκύψει από την Ισπανία σχετικά με το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι αναληθείς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό και δεν υπάρχει καμία συμβατική ρήτρα που να το επιτρέπει. Εξετάζουμε την άσκηση νομικών ενεργειών για τη χρήση της εικόνας του παίκτη μας σε αυτό το πλαίσιο».
🚨⚠️ OFFICIAL: Manchester City statement.
“The stories which have emerged from Spain regarding the future of Erling Haaland are FALSE”.
“There is NO chance of this happening and there is no contractual clause to enable it”.
“We are considering LEGAL ACTION for the use of our… pic.twitter.com/vAmX2Swwe2
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026
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