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Παρά τις προσπάθειες των αμερικανικών αρχών να σταματήσουν το φριχτό παράσιτο πριν περάσει τα σύνορα με το Μεξικό, η «κοχιόμυγα η ανθρωποφάγος» επέστρεψε στις ΗΠΑ έπειτα από απουσία 60 ετών και απειλεί με καταστροφή τα εκτροφεία βοοειδών.

Τα θηλυκά της μύγας Cochliomyia hominivorax γεννούν τα αβγά τους σε πληγές πτηνών και θηλαστικών, κυρίως βοοειδών, αλόγων και σπανιότερα ανθρώπων. Οι προνύμφες τρέφονται με ζωντανή σάρκα πριν ωριμάσουν και ξεπροβάλλουν από το ανοιχτό τραύμα. Χωρίς αφαίρεση των προνυμφών, το ζώο μπορεί να πεθάνει.

Κρούσμα επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη σε νεογέννητο μοσχάρι στο Λα Πριόρ του Τέξας, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα μεξικανικά σύνορα. Είναι το πρώτο περιστατικό στο Τέξας από το 1966, ανέφερε η αμερικανίδα υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς.

Στους κατοίκους της περιοχής δόθηκε η σύσταση να ελέγχουν τα κατοικίδιά τους για πληγές ή αβγά, ανέφερε το CNN.

Σύμφωνα με το Reuters, ενδεχόμενη εξάπλωση του παράσιτου θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές 1,8 δισ. δολαρίων στα εκτροφεία βοοειδών του Τέξας, παρά τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για να αποτραπεί η εισαγωγή του.

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι η απελευθέρωση αρσενικών μυγών που στειρώνονται με ακτινοβολία και είναι ανίκανες να παράγουν απογόνους όταν διασταυρώνονται με θηλυκά στη φύση.

Η κοχλιόμυγα η ανθρωποφάγος είναι ενδημικό είδος της Αμερικής, όμως χάρη σε προγράμματα εκτροφής στείρων αρσενικών εξαλείφθηκε από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960.

Το 2024, όμως, το παράσιτο επανεμφανίστηκε στο νότιο Μεξικό, δημιουργώντας φόβους ότι θα επιστρέψει και στις ΗΠΑ.

Μέχρι πρόσφατα, μόνο ένα εργοστάσιο μυγών στον Παναμά, το οποίο παράγει 100 εκατ. αρσενικά ανά εβδομάδα, εμπόδιζε την επιστροφή της μύγας στις ΗΠΑ.

Πέρυσι, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας χρηματοδότησε με 8,5 εκατομμύρια τη δημιουργία νέου εκτροφείου σε αεροπορική βάση του Τέξας, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό, όπου σχεδιάζεται να παράγονται 300 εκατ. μύγες την εβδομάδα από το 2027.

Ακόμα, χρηματοδοτεί με 21 εκατ. δολάρια τη δημιουργία μιας δεύτερης εγκατάστασης στο Μεξικό, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, η οποία θα παραγάγει ακόμα 100 εκατ. μύγες την εβδομάδα από τα τέλη Ιουνίου.

Για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη εξάπλωση της μύγας, το υπουργείο Γεωργίας απαγόρευσε τις μετακινήσεις ζώων σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων από τη φάρμα όπου σημειώθηκε το νέο κρούσμα. Απελευθέρωσε επίσης στειρωμένες μύγες, αύξησε την επιτήρηση της άγριας ζωής και μετέφερε με αεροπλάνο φάρμακα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων κρουσμάτων.

Εδώ και πάνω από ένα έτος οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει τις εισαγωγές βοοειδών από το Μεξικό, στο οποίο έχουν καταγραφεί πάνω από 27.000 κρούσμτα από τον Νοέμβριο του 2024.

Προηγουμένως, οι ΗΠΑ εισήγαγαν από το Μεξικό πάνω από ένα εκατομμύριο ζωντανά βοοειδή τον χρόνο.

Για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων απαιτείται η αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών με το χέρι, μια χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία.