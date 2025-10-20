Βίντεο: Παράσιτο εκμεταλλεύεται τον στατικό ηλεκτρισμό για να πηδά στα θύματά του σαν πύραυλος

Ένα μικρό παράσιτο που χρησιμοποιείται στη γεωργία ως βιολογικό όπλο για την αντιμετώπιση των εντόμων αποδεικνύεται ότι εκμεταλλεύεται μια αόρατη δύναμη για να πηδά πάνω στα θύματά του σαν πύραυλος εδάφους-αέρος.

Νέα βίντεο αποκαλύπτουν ότι ο νηματώδης σκώληκας Steinernema carpocapsae, μήκους περίπου μισού χιλιοστού, αξιοποιεί τον στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύεται στα έντομα από την τριβή με τον αέρα καθώς πετούν.

Το παράσιτο αρχικά στήνει ενέδρα με την ουρά του στο έδαφος και το κεφάλι σηκωμένο για να παρακολουθεί το περιβάλλον. Όταν αντιληφθεί κάποιο διερχόμενο έντομο, πηδά στον αέρα σε ύψος 10 χιλιοστών, οπότε επιταχύνεται από την ηλεκτρομαγνητική έλξη και εκτοξεύεται απότομα προς τον στόχο.

Οι ερευνητές που υπογράφουν την ανακάλυψη στο Proceedings of the National Academy of Sciences πειραματίστηκαν με μύγες του ξιδιού (Drosophila melanogaster), μια από τις αγαπημένες τροφές του παράσιτου.

Οι μύγες αναρτήθηκαν από χάλκινα καλώδια μέσω των οποίων μπορούσε να ρυθμιστεί το ηλεκτροστατικό φορτίο. Τα έντομα τοποθετήθηκαν έξι χιλιοστά πάνω από μια ομάδα σκουληκιών και βιντεοσκοπήθηκαν με κάμερα υψηλής ταχύτητας.

Όταν οι μύγες ήταν ηλεκτρικά ουδέτερες, τα σκουλήκια πηδούσαν αλλά σχεδόν ποτέ δεν πετύχαιναν τον στόχο.

Όταν όμως το φορτίο ρυθμίστηκε στα επίπεδα που θα περίμενε κανείς από ένα έντομο σε πτήση, όλα τα παράσιτα προσγειώθηκαν πάνω στις μύγες, ακόμα κι αν είχαν πηδήσει στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση.

Αφότου αγκιστρωθούν στα τα έντομα, τα μικροσκοπικά σκουλήκια εισέρχονται μέσα τους περνώντας από το στόμα, τον πρωκτό ή όποιο άλλο άνοιγμα βρουν.

Εκεί, απελευθερώνουν τα συμβιωτικά, τοξικά βακτήρια που κρύβουν στο στομάχι τους, ειδικευμένα στην εξόντωση εντόμων. Το θύμα πεθαίνει μέσα σε 2-3 μέρες και τα παράσιτα είναι ελεύθερα να το καταβροχθίσουν.

Χάρη στην εξειδίξευσή του στην εντομοφαγία, το σκουλήκι χρησιμοποιείται ως σήμερα ως βιολογικό μέσο προστασίας από έντομα σε μια ποικιλία καλλιεργειών.

Προηγούμενες μελέτες, επισημαίνει ο δικτυακός τόπος του Science, έχουν δείξει ότι ο στατικός ηλεκτρισμός έλκει επίσης τις μέλισσες στη γύρη των λουλουδιών και βοηθά να παγιδευτούν τα έντομα στους ιστούς των αραχνών.

Πηγή βίντεο: Victor Ortega-Jiménez