Εθνική Ελλάδας: Η τελευταία προπόνηση πριν το φιλικό με τη Σουηδία (vids+pics)
Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το φιλικό με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες.
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Με προπόνηση στην «Strawberry Arena» της Στοκχόλμης ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα την προετοιμασία της για το φιλικό της Πέμπτης (4/6, 20:00) με τη Σουηδία.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει να δει πράγματα σε αυτό το παιχνίδι από τους παίκτες του ενόψει των επίσημων ματς του Σεπτεμβρίου για το Nations League.
Τόσο σε αυτό, όσο και σε εκείνο που ακολουθεί με την Ιταλία εντός έδρας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναμένεται να κάνει αρκετές δοκιμές σε σχήματα και πρόσωπα.
Δείτε στιγμές και βίντεο από την προπόνηση της Εθνικής:
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