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Η αλήθεια για τη φωτό της αμηχανίας: Πώς κάθισε για δύο λεπτά σε καρέκλα άλλου ο Άδωνις Γεωργιάδης
Παρασκήνιο 03 Ιουνίου 2026, 12:25

Η αλήθεια για τη φωτό της αμηχανίας: Πώς κάθισε για δύο λεπτά σε καρέκλα άλλου ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μια φωτογραφία του Άδωνι Γεωργιάδη στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου που προκάλεσε πολλά σχόλια και δημοσιεύματα. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται.

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Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες εξαιτίας μιας φωτογραφίας που ανέβασε στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και την αναπαράγουν όλοι. Η φωτό είναι από επετειακή εκδήλωση επιχειρηματικού ομίλου και σ’ αυτήν φαίνονται να κάθονται στο ίδιο τραπέζι ο κ. Γεωργιάδης, ο έτερος υπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Βροχή τα σχόλια για τη φωτογραφία, που μπορεί να λέει 1000 λέξεις αλλά όχι πάντα αληθινές. Πολλοί έκαναν λόγο για «αβλεψία» των διοργανωτών που έβαλαν στο ίδιο τραπέζι τους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι έχουν ανεβάσει πολύ τους τόνους μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα (σ.σ. πρόσφατα ο κ. Ανδρουλάκης υπέβαλλε μήνυση κατά του κ. Γεωργιάδη), άλλοι επιχείρησαν να κάνουν χιούμορ με το ενσταντανέ.

Σε κάθε περίπτωση η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Η θέση του ήταν αλλού!

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας η θέση του κ. Γεωργιάδη δεν ήταν σε αυτό το τραπέζι. Εκεί καθόταν κανονικά ο ceo της εταιρείας που διοργάνωσε την εκδήλωση ο οποίος και σηκώθηκε για δύο λεπτά προκειμένου να μιλήσει και να χαιρετήσει κάποιους προσκεκλημένους. Το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για τον υπουργό Υγείας ώστε να πάρει τη…. θέση του ceo και να ανταλλάξει κάποιες κουβέντες με τον κ. Θεοδωρικάκο.

Ελάχιστα λεπτά αργότερα ο κ. Γεωργιάδης έφυγε κι επέστρεψε στο δικό του τραπέζι. Με απλά λόγια οι διοργανωτές είχαν προβλέψει σωστά τις θέσεις ώστε να μην φέρουν σε δύσκολη θέση καλεσμένους που δεν έχουν και την καλύτερη σχέση μεταξύ τους. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το έχει επισημάνει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του αλλά δεν το έκανε.

Με τη λογική του… ίνφλουενσερ που τον διακρίνει θα θεώρησε μάλλον ότι η αποσιώπηση των πραγματικών γεγονότων θα φέρει περισσότερα likes και σχόλια στην ανάρτησή του…

Σε άλλο ενσταντανέ εξάλλου εμφανίζεται στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, με τον τελευταίο να αποφεύγει να κοιτάξει την κάμερα…

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