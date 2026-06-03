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Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα
Επικαιρότητα 03 Ιουνίου 2026, 15:28

Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα

Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι απαιτείται διεύρυνση στη Χαριλάου Τρικούπη, υπογράμμισε ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει ηττοπαθές σενάριο στο ΠΑΣΟΚ», ενώ τόνισε ότι η διαγραφή κάποιου στελέχους δεν θα λύσει τα προβλήματα.

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Το πολιτικό σκηνικό στην Κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου, έπειτα και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που φέρνουν την αξιωματική αντιπολίτευση στην 3η ή 4η θέση και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε «θέση μάχης» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κυρία Διαμαντοπούλου σχολίασε τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν κατάρρευση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι χαμένο μόνο το ΠΑΣΟΚ από τα ποσοστά, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. «Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει 11% από τα ποσοστά των εκλογών, με τόσα χρήματα που έχει μοιράσει» συμπλήρωσε.

«Φυσικά ανησυχούμε γι’ αυτό λέω ότι οι σκληροί καιροί θέλουν δυνατούς χαρακτήρες» υποστήριξε για τα χαμηλά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σχολιάζοντας τα υψηλά ποσοστά της ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και το νέο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι όταν παρουσιάζονται νέα κόμματα συμβαίνει συχνά να έχουν υψηλά ποσοστά. «Το ΠΑΣΟΚ έχει διατηρήσει τις θέσεις του, την ώρα που γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ ξανά, για άλλη μια φορά» πρόσθεσε η πρώην Ευρωπαία επίτροπος, υπογραμμίζοντας ότι στελέχη αρκετών κομμάτων βρίσκονται «σε κινητικότητα». «Φεύγουν στελέχη από την Αριστερά για να τους πάρει ο Τσίπρας και τον παρακαλούν» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει δομή και στελέχη»

Η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα εμφανιστεί πιο έτοιμο από τα νέα κόμματα στις προσεχείς εκλογές, καθώς είναι «το μόνο κομμα που αυτή τη στιγμή έχει δομή, στελέχη σε όλα τα σημεία της χώρας, σε όλους τους κοινωνικούς χώρους και έχει προγραμματική επάρκεια».

«Η στρατηγική του θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στα νέα δεδομένα» σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας τα στοιχεία που αναζητούν οι πολίτες στο κόμμα που θα επιλέξουν είναι η σταθερότητα και η διαμαρτυρία. «Το μόνο κόμμα που μπορεί να ανταποκριθεί και στα δύο είναι το ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τη συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθαρίζει ότι η παρέμβασή της στο ζήτημα ήταν γενική και όχι στοχοποιημένη.

«Στην ανάρτηση μου δεν έκανα καμία συγκεκριμένη αναφορά στον Δούκα. Είναι δήμαρχος της Αθήνας, πολύ σημαντική η θέση του και εγώ αυτό που έκανα επειδή είδα μία πολύ μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο. Έκανα μία παρέμβαση στην οποία λέω αυτά τα οποία λέει ο καθένας που θέλει ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ» ανέφερε για το ενδεχόμενο συνεργασιών της Χαριλάου Τρικούπη ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Δεν αρκεί η αυτονομία χρειάζεται και η διεύρυνση όπως έκανε και παλιά ιστορικά το ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στελέχη από το Κέντρο και την Αριστερά» συμπλήρωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, συμπληρώνοντας ότι η διαγραφή του Χάρη Δούκα θα είναι η λύση στα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ. «Δε νομίζω ποτέ ότι οι διαγραφές έφεραν αποτελέσματα» τόνισε, καταλήγοντας ότι η εσωστρέφεια δημιουργεί προβλήματα».

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«Δεν υπάρχει ηττοπαθές σενάριο στο ΠΑΣΟΚ»

«Ο στόχος μας παραμένει σταθερός και δεν πρόκειται να μπω σε κανένα ηττοπαθές σενάριο, γιατί όταν πας στον πόλεμο και ξεκινάς με το σενάριο να ηττηθείς δεν νικάς ποτέ» ανέφερε η κυρία Διαμαντοπούλου για την πορεία του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές.

Η πρώην Επίτροπος υπογράμμισε ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ο άλλος πόλος που θα απαντήσει στην ανάγκη των πολιτών για σταθερότητα, αλλά μια σταθερότητα με πολιτική αλλαγή, καθώς η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από πληθωρισμό και δυσκολίες.

Παράλληλα, κατέληξε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ο άλλος πόλος και να απαντήσει στην ανάγκη των πολιτών για σταθερότητα, αλλά μια σταθερότητα με πολιτική αλλαγή, καθώς η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από πληθωρισμό και δυσκολίες.

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Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου κόμματος δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και «τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο»

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Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο
10 Ιουνίου 2026 03.06.26

Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο

Έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν φέρνουν στο προσκήνιο τον Μπιλ Γκέιτς, τις προσωπικές του σχέσεις και τους χειρισμούς του περιβάλλοντός του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα
Συναγερμός 03.06.26 Upd: 16:03

Φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Για την κατάσβεση επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

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Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)
Άλλα Αθλήματα 03.06.26

Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)

Τεράστια τιμή για τον θρυλικό Πύρρο Δήμα και την άρση βαρών της χώρας μας, καθώς ο 54χρονος μύθος του ελληνικού αθλητισμού ανακοινώθηκε ως ο νέος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

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Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας εκτόξευσαν πυρά κατά του ελληνικού δημοσίου για τη δήλωσή του, πώς απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Παρών στη δίκη μόνον τέσσερις κατηγορούμενοι 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
Κόσμος 03.06.26

Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες

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Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
Λέξεις ζωής 03.06.26

Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια

O Άγγελος Αντωνόπουλος έγινε αστρόσκονη. Βαθιά αριστερός, ακραία γοητευτικός και ένας εργάτης της υποκριτικής με άοκνο πνεύμα, αυτή είναι η σοφία του με δικά του λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
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«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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