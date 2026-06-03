Βρετανικό Μουσείο: Στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά την αναβολή διάλεξης για το αρχαίο Ισραήλ

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Η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να αναβάλει μια προγραμματισμένη διάλεξη για την ιστορία του αρχαίου Ισραήλ και του βασιλείου του Ιούδα άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση στη Βρετανία για τα όρια της διαμαρτυρίας, της ελευθερίας του λόγου και τον ρόλο των πολιτιστικών οργανισμών σε περιόδους έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, o διευθυντής του μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, υπερασπίστηκε δημόσια την επιλογή της διοίκησης, τονίζοντας ότι οι πολιτιστικοί θεσμοί καλούνται όλο και συχνότερα να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αντικρουόμενες απαιτήσεις και πιέσεις. Όπως ανέφερε, η προστασία της ελεύθερης έκφρασης δεν σημαίνει ότι ένα ίδρυμα οφείλει να επιτρέψει οργανωμένες ενέργειες που έχουν στόχο να διακόψουν ή να ακυρώσουν μια εκδήλωση.

Γιατί αναβλήθηκε η διάλεξη

Η ομιλία του δρος Πολ Κόλινς, επικεφαλής του τμήματος Μέσης Ανατολής του μουσείου, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του πρώτου Μήνα Εβραϊκού Πολιτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση για το αρχαίο Ισραήλ, το μουσείο αποφάσισε να την αναβάλει, επικαλούμενο πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες σημαντικός αριθμός ατόμων που είχαν εξασφαλίσει θέση σκόπευε να προκαλέσει διακοπές κατά τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με τον Κάλιναν, η διοίκηση έπρεπε να λάβει υπόψη όχι μόνο τα δικαιώματα των διαδηλωτών αλλά και εκείνα των συμμετεχόντων που περίμεναν να παρακολουθήσουν τη διάλεξη χωρίς παρεμβάσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ομιλητής είχε δικαίωμα να παρουσιάσει το θέμα του χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπος με οργανωμένες προσπάθειες φίμωσης.

Ο διευθυντής του μουσείου σημείωσε επίσης ότι την ώρα της εκδήλωσης στους χώρους του ιδρύματος θα βρίσκονταν χιλιάδες επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και σχολικές εκδρομές, γεγονός που αύξανε την ευθύνη της διοίκησης ως προς την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του χώρου.

Ο Νίκολας Κάλιναν δήλωσε ότι ζούμε «σε ταραγμένες εποχές, όπου ιστορικά ζητήματα συχνά εμπλέκονται σε σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις». Όπως ανέφερε, η απάντηση «δεν μπορεί να είναι η αποφυγή των δύσκολων συζητήσεων. Πρέπει να είναι η διασφάλιση των συνθηκών που επιτρέπουν να διεξάγονται».

«Δεν είναι κάθε απόφαση πολιτική»

Όπως είπε, το περιστατικό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, με πολιτιστικούς οργανισμούς να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Κατά την άποψή του, υπάρχει η τάση ακόμη και πρακτικές ή λειτουργικές αποφάσεις να ερμηνεύονται αποκλειστικά με πολιτικά κριτήρια, κάτι που δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότητα.

Το μουσείο ξεκαθάρισε ότι η εκδήλωση δεν ακυρώθηκε οριστικά, αλλά μεταφέρθηκε σε νέα ημερομηνία μέσα στον Ιούνιο, ενώ θα μεταδοθεί και διαδικτυακά ώστε να είναι προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό.

Οι αντιδράσεις

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις από πολιτικούς και ακαδημαϊκούς. Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, υποστήριξε ότι η αναβολή στέλνει λάθος μήνυμα σε μια περίοδο κατά την οποία η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει πως επιδιώκει την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Αντίστοιχες επικρίσεις διατύπωσαν και προσωπικότητες από τον χώρο της ιστορίας και της νομικής.

Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση Jewish Artists for Palestine, η οποία εκπροσωπεί Εβραίους καλλιτέχνες και δημιουργούς με αντισιωνιστικές θέσεις, υποστήριξε ότι ένα δημόσια χρηματοδοτούμενο μουσείο οφείλει να φιλοξενεί διαφορετικές απόψεις και ότι η αντιμετώπιση μιας δημόσιας συζήτησης, όπως αυτή για το Ισραήλ, ως ζήτημα ασφαλείας δημιουργεί προβληματισμούς.

Η προηγούμενη διαμάχη για την «Παλαιστίνη»

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής διαμάχης. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε δεχθεί επικρίσεις για αλλαγές σε ορισμένες επιγραφές των εκθέσεών του, όπου είχε αφαιρεθεί η λέξη «Παλαιστίνη».

«Να προστατευθούν οι συνθήκες του διαλόγου»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Κάλιναν υποστήριξε ότι ιστορικά θέματα μεταφέρονται όλο και πιο συχνά στο πεδίο των σύγχρονων πολιτικών συγκρούσεων. Όπως τόνισε, η λύση δεν βρίσκεται στην αποφυγή δύσκολων ή αμφιλεγόμενων συζητήσεων, αλλά στη διασφάλιση ότι αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται σε συνθήκες που επιτρέπουν τον διάλογο και την ακρόαση όλων των πλευρών.