Ο Τζακ Γουάιτ στο επίκεντρο αντιδράσεων για την πρώτη του έκθεση τέχνης στο Λονδίνο

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Η απόφαση του Τζακ Γουάιτ να παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια τη δουλειά του ως εικαστικός έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στον κόσμο της τέχνης. Η έκθεσή του με τίτλο «These Thoughts May Disappear», που φιλοξενείται στη γκαλερί του Ντέιμιαν Χιρστ στο Λονδίνο, συγκεντρώνει ήδη πλήθος επισκεπτών, αλλά και έντονη κριτική.

Ο γνωστός μουσικός, ο οποίος πριν από τη διεθνή του καριέρα εργαζόταν ως ταπετσέρης στο Ντιτρόιτ, παρουσιάζει μια σειρά από έργα που περιλαμβάνουν γλυπτικές κατασκευές από καθημερινά αντικείμενα, διαδραστικές εγκαταστάσεις και σχέδια επίπλων. Η έκθεση χαρακτηρίζεται από τη χρήση έντονων βασικών χρωμάτων, στοιχείο που ο ίδιος χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια στη συνολική καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Διχασμένες αντιδράσεις

Η είσοδος του Γουάιτ στον χώρο των εικαστικών τεχνών δεν πέρασε απαρατήρητη. Ορισμένοι σχολιαστές αμφισβήτησαν κατά πόσο η αναγνωρισιμότητά του ως μουσικού συνέβαλε στο να λάβει τόσο μεγάλη δημοσιότητα η έκθεση. Ο κριτικός τέχνης Τζόναθαν Τζόουνς υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός, εκφράζοντας την άποψη ότι τα έργα δεν καταφέρνουν να σταθούν αυτόνομα στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, παρά τις συνεργασίες με προσωπικότητες όπως ο Άι Γουεϊγουέι και ο Ντέιμιαν Χιρστ.

Παρόμοιο προβληματισμό εξέφρασε και ο σχολιαστής τέχνης Τζεφ Μάγκιντ, ο οποίος υποστήριξε ότι η περίπτωση του Γουάιτ αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: οι διάσημοι δημιουργοί αποκτούν ευκολότερα πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, την ώρα που πολλοί επαγγελματίες καλλιτέχνες δυσκολεύονται να προσελκύσουν την ίδια προσοχή.

Η κριτική που προκάλεσε αντιπαράθεση

Από τις πιο ηχηρές αντιδράσεις προήλθε από τη μουσειολόγο και κριτικό τέχνης Σίμα Ράο, γνωστή διαδικτυακά ως Art Lust. Σε ανάρτησή της χαρακτήρισε τα έργα του Γουάιτ ελλιπή σε πρωτοτυπία και υποστήριξε ότι βασίζονται σε ιδέες που έχουν παρουσιαστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Παράλληλα, άσκησε κριτική και στη συνεργασία του με τον Χιρστ, θεωρώντας ότι δεν προσθέτει ουσιαστική καλλιτεχνική αξία στο εγχείρημα.

Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από θαυμαστές του μουσικού. Σύμφωνα με τη Ράο, αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της κριτικής της, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η τέχνη είναι εξ ορισμού υποκειμενική και δεν μπορεί να αξιολογείται με απόλυτα κριτήρια.

Η συζήτηση για τη φήμη και την τέχνη

Με αφορμή την αντιπαράθεση, η Ράο έθεσε ένα ευρύτερο ερώτημα: κατά πόσο η φήμη που αποκτά ένας καλλιτέχνης σε έναν τομέα επηρεάζει την αποδοχή του σε έναν άλλο. Υποστήριξε ότι οι διασημότητες συχνά αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και όταν δραστηριοποιούνται σε πεδία όπου δεν έχουν προηγούμενη αναγνώριση.

Από την πλευρά του, ο Τζακ Γουάιτ δήλωσε ότι επί χρόνια απέφευγε να εκθέσει δημόσια τα εικαστικά του έργα, ακριβώς επειδή γνώριζε ότι θα συγκρίνονταν με τη μουσική του πορεία. Όπως ανέφερε, η επιτυχία σε έναν δημιουργικό χώρο μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο όταν κάποιος επιθυμεί να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

*Με πληροφορίες από: Stereogum, Κεντρική Φωτογραφία: Ο Αμερικανός μουσικός Τζακ Γουάιτ, κιθαρίστας και βασικός τραγουδιστής του ροκ ντουέτου The White Stripes, ποζάρει δίπλα στο έργο του «The Red Tree» (2026) κατά τη φωτογράφιση για την παρουσίαση της έκθεσής του «Jack White: These Thoughts May Disappear» στη Newport Street Gallery, στο Λονδίνο της United Kingdom, στις 28 Μαΐου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Jack Taylor.