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Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Ιουνίου 2026, 20:28

Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» και αφορά τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη θάλασσα

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Με στόχο στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα data centers, ο βρετανικός νηογνώμονας Lloyd’s Register (LR), τα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries (SHI) και η ναυτιλιακή εταιρεία Capital Clean Energy Carriers Corp υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για την από κοινού ανάπτυξη ενός καινοτόμου πλωτού κέντρου δεδομένων (Floating Data Centre – FDC).

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» και αφορά τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη θάλασσα, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από τη ναυπηγική βιομηχανία και τις σύγχρονες τεχνολογίες data centers. Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στα χερσαία κέντρα δεδομένων, τα οποία αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις λόγω περιορισμών σε χώρο, ηλεκτρική ενέργεια και συστήματα ψύξης.

Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται σε τυποποιημένες ναυπηγικές διαδικασίες, επιτρέποντας ταχύτερη κατασκευή και παράδοση. Παράλληλα, θα διαθέτει δικό του σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από τα χερσαία δίκτυα, ενώ η ψύξη των εγκαταστάσεων θα γίνεται με τη χρήση θαλασσινού νερού.

Ο Lloyd’s Register ολοκλήρωσε την τεχνική αξιολόγηση του σχεδιασμού της Samsung Heavy Industries, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα του έργου σε θέματα δομικής ακεραιότητας, ασφάλειας και ενσωμάτωσης των ενεργειακών συστημάτων.

Τα πλωτά κέντρα δεδομένων θεωρούνται μία από τις πλέον υποσχόμενες λύσεις για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε υπολογιστική ισχύ και αποθήκευση δεδομένων, καθώς η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τη ζήτηση για νέες ψηφιακές υποδομές. Η εγκατάστασή τους στη θάλασσα μπορεί να προσφέρει διέξοδο στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι συμβατικές χερσαίες εγκαταστάσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Lloyd’s Register, Nick Brown, τόνισε ότι η συμφωνία αποτυπώνει τη στροφή της ναυτιλιακής και ναυπηγικής βιομηχανίας προς νέες μορφές ψηφιακών υποδομών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεχνικής πιστοποίησης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τέτοιων έργων.

Από την πλευρά του, ο Chief Technology Officer της Samsung Heavy Industries, Young-kyu Ahn, χαρακτήρισε το έργο φυσική εξέλιξη των ναυπηγικών δυνατοτήτων της εταιρείας προς τον τομέα των ψηφιακών υποδομών, εκτιμώντας ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα πρότυπα στην παγκόσμια αγορά δεδομένων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Clean Energy Carriers Corp, Γεράσιμος Καλογηράτος, δήλωσε ότι η συνεργασία αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών στο σημείο συνάντησης της ναυτιλίας και της ψηφιακής οικονομίας. Όπως σημείωσε, τα πλωτά κέντρα δεδομένων προσφέρουν ευελιξία και δυνατότητα μεταφοράς της υποδομής εκεί όπου υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες σε ενέργεια, συνδεσιμότητα και υπολογιστική ισχύ.

Παράλληλα, ο Lloyd’s Register Advisory υπέγραψε ξεχωριστό Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Samsung Heavy Industries για την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση του συγκεκριμένου concept. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε μελέτες σκοπιμότητας, τεχνοοικονομική ανάλυση και ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου για τα πλωτά κέντρα δεδομένων.

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