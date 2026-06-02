newspaper
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταγματική αναθεώρηση: Κατέθεσε τις προτάσεις της η ΝΔ – Προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης για ποινική δίωξη υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια
Πολιτική Γραμματεία 02 Ιουνίου 2026, 21:35

Συνταγματική αναθεώρηση: Κατέθεσε τις προτάσεις της η ΝΔ – Προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης για ποινική δίωξη υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια

Στη Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τις προτάσεις για την επικείμενη Συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε το βράδυ της  Τρίτης η ΝΔ, ανοίγοντας την αυλαία της επίμαχης διαδικασίας στη βουλή.

Οι προτάσεις της πλειοψηφίας αγγίζουν μια ευρεία γκάμα αλλαγών σε 30 άρθρα του Συντάγματος, ωστόσο η πολιτική κατάσταση και το κλίμα δυσπιστίας μεταξύ των κομμάτων δεν αφήνουν περιθώρια συναίνεσης για ουσιαστικές αλλαγές, μετατρέποντας τη διαδικασία αναθεώρησης περισσότερο σε ένα διευρυμένο ευχολόγιο παρεμβάσεων στον Συνταγματικό χάρτη της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως είτε στην παρούσα ( προτείνουσα) είτε στην επόμενη ( αναθεωρητική) βουλή, οι προτάσεις των κομμάτων θα πρέπει να λάβουν διευρυμένη πλειοψηφία 180 θετικών ψήφων για να γίνουν αποδεκτές.

Στο πυρήνα τους πάντως αποτελούν μια προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης των θεσμικών ακροβασιών που έχει κάνει η κυβέρνηση στη διαχείριση ποινικών υποθέσεων υπουργών, της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Διαβάστε εδώ τις προτάσεις της ΝΔ

Ποινική ευθύνη υπουργών

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86 και την ποινική ευθύνη υπουργών, καταργείται το «αμελλητί» ( η υποχρέωση του δικαστικού λειτουργού να στέλνει τη δικογραφία στη βουλή χωρίς προηγουμένως να διεξάγει έρευνα) και υιοθετείται ένα υβριδικό σύστημα του λεγόμενου μοντέλου Τριαντοπουλου, καθώς η βουλή παύει να συστήνει προκαταρκτική επιτροπή ( την εξέταση διεξάγει η Εισαγγελία Εφετών μετά από πρόταση δίωξης της εισαγγελίας του ΑΠ), με την Ολομέλεια να αποφαίνεται μόνο αν επιτρέπει την δίωξη με ψηφοφορία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί πως στην πρόταση της η πλειοψηφία αναφέρει “ονομαστική” ψηφοφορία και όχι μυστική, δηλαδή δημοσιοποιεί την ψήφο του εκάστοτε βουλευτή (με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει) και βάζει τέλος στις κάλπες.

Για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης κεντρικό ρόλο έχει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες. Μένει να φανούν οι λεπτομέρειες της πρότασης που δεν φαίνεται ακόμα να έχουν εξειδικευτεί, όπως και και για τις ανεξάρτητες αρχές. Στο δε άρθρο 16 παύει το δημόσιο να είναι ο αποκλειστικός φορέας παροχής ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή μη κρατικό/μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής.

Στις προτάσεις της πλειοψηφίας συμπεριλαμβάνεται η προοπτική 6ετους θητείας του προέδρου της Δημοκρατίας, δυνατότητα του εκλέγεσθαι στα 21 έτη ( είναι 25), μια μορφή ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή ( χωρίς να είναι ακόμα αποσαφηνισμένο), αλλά και μια μορφή δημοσιονομικού κανόνα για ισορροπημένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, προβλέπεται αξιολόγηση στο δημόσιο με την πρόβλεψη ακόμα και απολύσεων, ρύθμιση που ουσιαστικά σπάει τη μονιμότητα.

Μέσα στο πλέγμα των προτάσεων υπάρχουν και αυτές που έχουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά όπως η προστασία της σημαίας, ο περιορισμός στη δυνατότητα των δημοψηφισμάτων και η κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστείας για πολιτικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, στη Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα, καλώντας τα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης.

Αφού δοθεί προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το «πράσινο φως» για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και τον χρόνο εργασιών της επιτροπής.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

Morningstar DBRS: Τεράστια πρόκληση για τις τράπεζες η δημογραφική συρρίκνωση της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

AI: Οι 5 δεξιότητες που δύσκολα θα αντικαταστήσει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Σύνταξη
Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

Σύνταξη
Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού

Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

Σύνταξη
Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
Επικαιρότητα 02.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σύνταξη
Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Σύνταξη
Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται
Φρένο… 02.06.26

Τεχνητή νοημοσύνη με το δελτίο; Το υψηλό κόστος έχει κάνει τις μεγάλες εταιρείες να το σκέφτονται

Όσο η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται τόσο αυξάνεται και το κόστος από τη χρήση της. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, έχουν αρχίσει να κάνουν πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ
Διπλωματία κατεδάφισης 02.06.26

Washington Post: Έτσι όπως το πάνε οι ΗΠΑ, στο τέλος θα τους μείνει μόνο το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα, το εκτενές δίκτυο από συμμαχίες που ανέπτυξαν μεταπολεμικά από την Ευρώπη, μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ασία. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών ΕΚΤ: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες
ΕΚΤ 02.06.26

Έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών: Στη χειρότερη θέση της Ευρωζώνης οι Έλληνες

Η Ελλάδα ξεχωρίζει και πάλι αρνητικά στη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις καταναλωτικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη. Στο 10,2% ο αντιληπτός πληθωρισμός 12μήνου τον Απρίλιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Σουηδία προετοιμάζει φυλακές για 13χρονους, μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες
Κόσμος 02.06.26

Η Σουηδία προετοιμάζει φυλακές για 13χρονους, μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει δολοφονίες

Στην Σουηδία έχει αρχίσει και ζωηρεύει η συζήτηση σε σχέση με τα ανήλικα μέλη συμμοριών που έχουν διαπράξει φόνους και μέχρι σήμερα η επιμέλειά τους ανατίθεται στην πρόνοια

Σύνταξη
Καζούρα από Κενυάτες στην Άρσεναλ: Έκαναν παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο για το χαμένο Champions League! (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καζούρα από Κενυάτες στην Άρσεναλ: Έκαναν παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο για το χαμένο Champions League!

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε να κερδίσει το πρώτο της Champions League και αρκετοί Κενυάτες, οπαδοί άλλων αγγλικών ομάδων, έκαναν... παρέλαση για την αποτυχία της με ανοιχτό λεωφορείο!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση
AI 02.06.26

Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση

Καθώς νέα πανίσχυρα συστήματα κυβερνοασφάλειας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης όπως το Mythos, βγαίνουν ελεύθερα προς χρήση, οι ΗΠΑ αρχίζουν και επιζητούν τον έλεγχο της αγοράς

Σύνταξη
Ιβάν και Βλαντίμιρ: Οι «αόρατοι» γιοι του Πούτιν, οι γκουβερνάντες εκατομμυρίων και ένας ύποπτος θάνατος
Διαδοχή 02.06.26

Ιβάν και Βλαντίμιρ: Οι «αόρατοι» γιοι του Πούτιν, οι γκουβερνάντες εκατομμυρίων και ένας ύποπτος θάνατος

Δημοσιογραφική έρευνα φέρνει στο φως τις άκρως απόρρητες και πολυτελείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνουν οι δύο μικρότεροι γιοι του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Αλίνα Καμπάεβα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02.06.26

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Δημοσία δαπάνη 02.06.26

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις

Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Φουρνιέ του τελικού…

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies