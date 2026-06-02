Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στον απόηχο της κατάθεσης της πρώην υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής (29 Μαϊου), όπου επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν και να μεταφέρει την ευθύνη στον διάδοχό της Τοντ Μπλανς, νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρνουν στο φως μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του Τζέφρι Έπσταϊν: τη διατήρηση και διαχείριση του γενετικού του υλικού.

Σύμφωνα με έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν, ο καταδικασμένος χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε ειδική τράπεζα κρυοσυντήρησης για αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό του και είχε φροντίσει να παραμείνει διαθέσιμο ακόμη και μετά τον θάνατό του, όπως μεταδίδουν oι Τhe New York Times.

Το κρυφό συμβόλαιο για το γενετικό υλικό

Τα έγγραφα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε καταθέσει δείγματα στην California Cryobank πριν από τον Οκτώβριο του 2012, ενώ το 2016 υπέγραψε νέα σύμβαση για τη συνέχιση της φύλαξής τους. Στα αρχεία περιλαμβάνεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2012 που τον ενημέρωνε για επικείμενη πληρωμή ανανέωσης, καθώς και η σύμβαση του 2016 με την υπογραφή του.

Η συμφωνία, με ημερομηνία 9 Μαΐου 2016, προέβλεπε ότι το γενετικό υλικό παρέμενε αποκλειστικά ιδιοκτησία του Έπσταϊν και δεν αποτελούσε δωρεά σπέρματος. Παράλληλα, όριζε ότι σε περίπτωση θανάτου του ο έλεγχός του θα περνούσε στην περιουσία του ή σε άλλο νόμιμο εκπρόσωπό της. Η ύπαρξη αυτής της πρόβλεψης δεν ήταν γνωστή δημόσια μέχρι τη δημοσιοποίηση των αρχείων νωρίτερα φέτος.

Παραμένει άγνωστο αν τα δείγματα εξακολουθούν να φυλάσσονται και, εφόσον συμβαίνει αυτό, σε ποια εγκατάσταση βρίσκονται σήμερα. Η CooperCompanies, η οποία απέκτησε την California Cryobank το 2021, δήλωσε ότι η τράπεζα «δεν διατηρεί σήμερα δείγματα που να συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν», χωρίς όμως να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις. Εκπρόσωπος της περιουσίας του δεν ανταποκρίθηκε σε επανειλημμένα αιτήματα σχολιασμού.

Η νέα αποκάλυψη εν μέσω πολιτικής θύελλας

Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται στο νέο υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα καθώς συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις γύρω από τα αρχεία Έπσταϊν. Υπενθυμίζεται ότι κατά την κατάθεσή της στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι υποστήριξε ότι δεν είχε ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, αποδίδοντας την ευθύνη στον διάδοχό της Τοντ Μπλανς και στον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ. Πρώην και νυν στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της, υποστηρίζοντας ότι η ίδια συμμετείχε στις βασικές αποφάσεις που ελήφθησαν για την υπόθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το NBC News, στο Νέο Μεξικό βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια διερεύνησης της δράσης του Έπσταϊν στην πολιτεία. Η λεγόμενη Επιτροπή Αλήθειας του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει έγγραφα από ομοσπονδιακές υπηρεσίες, τράπεζες και οργανισμούς που συνδέονταν με τον χρηματιστή, με στόχο να καταγράψει πλήρως όσα συνέβησαν στο ράντσο του έξω από τη Σάντα Φε και να εξετάσει αν υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν ακόμη να διωχθούν ποινικά.

Τα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν πότε ξεκίνησε η αποθήκευση του γενετικού υλικού. Είναι πάντως γνωστό ότι ο Έπσταϊν είχε παραδεχθεί την ενοχή του το 2008 στη Φλόριντα για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη, ενώ το 2019 περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης όταν πέθανε στο κελί του στο Μανχάταν.

Τα ηθικά διλήμματα γύρω από το σπέρμα του Έπσταϊν

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει συζητήσεις και στον χώρο της βιοηθικής. Η Κίμπερλι Μάτσερσον, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers με ειδίκευση στις αναπαραγωγικές τεχνολογίες και τη βιοηθική, σημείωσε στους NYT ότι υπάρχει διαφωνία στον κλάδο της γονιμότητας για το κατά πόσο είναι ηθικά αποδεκτό να παρέχονται υπηρεσίες κρυοσυντήρησης σπέρματος σε ανθρώπους καταδικασμένους για σεξουαλικά εγκλήματα. Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένοι θεωρούν ότι εφόσον οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο, δεν θα πρέπει να αποκλείεται από την αναπαραγωγή μέσω της τεχνολογίας. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι είναι εύλογο να τίθεται το ερώτημα αν η χρήση του γενετικού υλικού ενός προσώπου όπως ο Έπσταϊν είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Η περιουσία, το καταπίστευμα και οι δικαιούχοι

Μεγάλο μέρος της περιουσίας του Έπσταϊν έχει μεταφερθεί σε καταπίστευμα, μέσω του οποίου βασική δικαιούχος εμφανίζεται η σύντροφός του Καρίνα Σουλιάκ. Τη διαχείριση έχουν αναλάβει ο δικηγόρος Ντάρεν Ίνταϊκ και ο λογιστής Ρίτσαρντ Καν, ενώ περίπου 40 ακόμη άτομα αναφέρονται ως πιθανοί δικαιούχοι. Μέχρι σήμερα, κανείς από αυτούς δεν έχει λάβει περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, το αποθηκευμένο σπέρμα δεν αναφέρεται στο έγγραφο του καταπιστεύματος.

Ποιος θα αποφασίσει για το μέλλον του γενετικού υλικού;

Η Ναόμι Καν, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια με ειδίκευση στα κληρονομικά και περιουσιακά ζητήματα, εκτίμησε ότι οποιαδήποτε διαφωνία για τη διαχείριση του γενετικού υλικού θα κρινόταν πιθανότατα με βάση τη νομοθεσία των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Εκεί βρισκόταν το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, εκεί διαχειρίζεται η περιουσία του και το ίδιο το καταπίστευμα προβλέπει ότι οι όροι του ερμηνεύονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Η ίδια σημείωσε ότι οι διαχειριστές έχουν νομική υποχρέωση να ενεργούν προς όφελος του καταπιστεύματος και των δικαιούχων του, διαθέτοντας πάντως σημαντική διακριτική ευχέρεια εφόσον ενεργούν με καλή πίστη.

Παραμένει επίσης ασαφές πώς θα αντιδρούσαν οι πάροχοι υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αν κάποιος δικαιούχος αποκτούσε πρόσβαση στο γενετικό υλικό και επιχειρούσε να το χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει παιδί. Σύμφωνα με τη Λουίζ Κινγκ, διευθύντρια Βιοηθικής της Αναπαραγωγής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, οι ηθικές κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται συνήθως στον κλάδο επιτρέπουν τη μεταθανάτια χρήση σπέρματος μόνο όταν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτό ανταποκρίνεται στην επιθυμία του εκλιπόντος.

Η Μάτσερσον πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πάροχοι μπορούν να αρνηθούν να εξυπηρετήσουν έναν πελάτη, αρκεί η απόφασή τους να μη βασίζεται σε προστατευόμενα χαρακτηριστικά, όπως η φυλή, η κοινωνική τάξη ή η αναπηρία.

Η Επιτροπή Αλήθειας του Νέου Μεξικού έχει δηλώσει ότι η έρευνά της δεν θα περιοριστεί μόνο σε καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και οικονομικά αδικήματα, αλλά θα εξετάσει και πιθανά «ιατρικά και επιστημονικά εγκλήματα», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η αναφορά.

Το σχέδιο για τη διάδοση του DNA του

Το ενδιαφέρον για το γενετικό υλικό του Έπσταϊν αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι αρχές στο Νέο Μεξικό επανεξετάζουν όσα συνέβησαν στο λεγόμενο Zorro Ranch, την έκταση που αγόρασε το 1993 έξω από τη Σάντα Φε. Σύμφωνα με δικαστικές καταθέσεις, αγωγές και άλλες μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δέκα γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν κακοποίηση ή χειραγώγηση στο ράντσο από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ οι μισές ήταν ανήλικες όταν, όπως υποστηρίζουν, βρέθηκαν στο στόχαστρό του.

Άτομα από το περιβάλλον του Έπσταϊν είχαν αναφέρει λίγο πριν από τον θάνατό του ότι ο ίδιος οραματιζόταν τη διάδοση του DNA του σε μεγάλη κλίμακα, αποκτώντας απογόνους μέσω γυναικών που θα κυοφορούσαν παιδιά του στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Η εμμονή με τη γονιμότητα

Ιατρικά αρχεία και ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν δείχνουν επίσης ότι ο χρηματιστής ανησυχούσε για τη γονιμότητά του. Για ένα διάστημα είχε λάβει θεραπεία για χαμηλή τεστοστερόνη, η οποία περιλάμβανε το φάρμακο Clomid, γνωστό για την αύξηση του αριθμού των σπερματοζωαρίων.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 2017, ο Έπσταϊν έστειλε στην Καρίνα Σουλιάκ σύνδεσμο προς άρθρο για μια συσκευή που θα του επέτρεπε να αξιολογεί την ποιότητα του σπέρματός του. Σύμφωνα με επιβεβαίωση αποστολής που περιλαμβάνεται στα αρχεία, η Σουλιάκ προχώρησε στην παραγγελία της συσκευής μόλις πέντε ημέρες αργότερα.