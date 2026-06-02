Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Bring Me the Beauties: Πώς μια αίρεση στρατολογούσε μοντέλα τη δεκαετία του ’80;
Culture Live 02 Ιουνίου 2026, 13:10

Bring Me the Beauties: Πώς μια αίρεση στρατολογούσε μοντέλα τη δεκαετία του '80;

Μια αμφιλεγόμενη αίρεση που προσέλκυσε μοντέλα τη δεκαετία του ’80 βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας σειράς του HBO Bring Me the Beauties

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πριν από λίγα χρόνια, ελάχιστοι γνώριζαν την ιστορία της Eternal Values, μιας οργάνωσης που αναπτύχθηκε στο περιθώριο του κόσμου της μόδας τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, η νέα μίνι σειρά του HBO Bring Me the Beauties επιχειρεί να φωτίσει τη διαδρομή της, μέσα από τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δράσης της και τις διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν για όσα έζησαν.

Πίσω από τη σειρά βρίσκεται ο ντοκιμαντερίστας Κρις Σμιθ, δημιουργός του American Movie και πολλών γνωστών ντοκιμαντέρ για πρόσωπα και φαινόμενα της ποπ κουλτούρας. Η αφετηρία του νέου πρότζεκτ ήταν η γνωριμία του με τον Χόιτ Ρίτσαρντς, έναν από τους πρώτους άνδρες σούπερ μόντελ και πρώην μέλος της Eternal Values. Όπως εξηγεί ο Σμιθ, εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι υπήρχαν ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες για την οργάνωση, παρότι η ιστορία της ήταν ιδιαίτερα σύνθετη.

Χρόνια έρευνας για να μιλήσουν τα πρώην μέλη

Ο Ρίτσαρντς αποτέλεσε τον βασικό αφηγητή της σειράς, αν και αρχικά πίστευε πως ελάχιστοι ακόμη θα δέχονταν να μιλήσουν δημόσια για το παρελθόν τους στην Eternal Values. Οι δημιουργοί, ωστόσο, αφιέρωσαν χρόνια στην έρευνα και κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη πολλών πρώην μελών. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν ότι δεν υπήρχε μία κοινή αφήγηση: άλλοι περιγράφουν την οργάνωση ως αίρεση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποκόμισαν θετικές εμπειρίες από τη συμμετοχή τους.

Η σκιά του Φρέντερικ φον Μίερες

Η Eternal Values ιδρύθηκε από τον Φρέντερικ φον Μίερες και συνδύαζε ιδέες αυτοβελτίωσης, πνευματικής αναζήτησης και προσωπικής πειθαρχίας, χαρακτηριστικά που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στη δεκαετία του 1980. Παράλληλα όμως, ορισμένες μαρτυρίες κάνουν λόγο για πρακτικές ελέγχου και χειραγώγησης, ειδικά μετά τον θάνατο του ιδρυτή της τη δεκαετία του 1990. Ο Ρίτσαρντς περιγράφει μια περίοδο κατά την οποία η οργάνωση επιχείρησε να διατηρήσει σημαντική επιρροή στη ζωή του.

Οι παραλληλισμοί με τη σύγχρονη κουλτούρα των social media

Καθώς εξελίσσεται η σειρά, οι δημιουργοί εξετάζουν και τις ομοιότητες ανάμεσα στην Eternal Values και σύγχρονα κοινωνικά ή διαδικτυακά φαινόμενα. Γίνεται αναφορά σε κινήματα που προωθούν την ακραία αυτοβελτίωση, τη σωματική τελειότητα και την εμμονή με την εικόνα, ενώ δεν λείπουν και συγκρίσεις με άλλες γνωστές οργανώσεις όπως η Σαϊεντολογία.

Ο ίδιος ο Σμιθ θεωρεί ότι ο φον Μίερες βρισκόταν, σε ορισμένα ζητήματα, μπροστά από την εποχή του. Η έμφαση που έδινε στη φυσική κατάσταση, την εξωτερική εμφάνιση και τη διαρκή βελτίωση του εαυτού θυμίζει έντονα τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημειώνει, ο χαρισματικός ιδρυτής της Eternal Values πιθανότατα θα είχε μεγάλη απήχηση αν δραστηριοποιούνταν στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Η Νέα Υόρκη των 80s ως πρωταγωνίστρια

Ιδιαίτερη θέση στο ντοκιμαντέρ καταλαμβάνει και το αρχειακό υλικό από τη Νέα Υόρκη των δεκαετιών του 1980 και του 1990. Ανάμεσα στα ευρήματα των δημιουργών περιλαμβάνονται ακόμη και τηλεοπτικές εκπομπές δημόσιας πρόσβασης που παρουσίαζε ο ίδιος ο φον Μίερες. Ο Σμιθ ήθελε η σειρά να μεταφέρει τον θεατή στο κλίμα εκείνης της εποχής, διατηρώντας την αίσθηση και την υφή των παλιών τηλεοπτικών και βιντεοσκοπημένων εικόνων.

Μια ιστορία με πολλές διαφορετικές αλήθειες

Παρά τις αποκαλύψεις που περιλαμβάνει, το Bring Me the Beauties δεν επιχειρεί να παρουσιάσει μια μονοδιάστατη εκδοχή της ιστορίας. Αντίθετα, δίνει χώρο σε διαφορετικές φωνές και εμπειρίες, αναδεικνύοντας πώς το ίδιο περιβάλλον μπορεί να βιωθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Για τον Σμιθ, αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα είναι που κάνει την ιστορία της Eternal Values τόσο ενδιαφέρουσα.

Όπως υποστηρίζει, η σειρά δεν αφορά μόνο μια οργάνωση του παρελθόντος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν καθοδήγηση, αποδοχή και νόημα. Μέσα από τις εμπειρίες των πρώην μελών, ο θεατής καλείται να σκεφτεί πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας να επηρεαστεί από ιδέες, ομάδες ή πρόσωπα που υπόσχονται μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

*Με πληροφορίες από: Τhe Guardian 

Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου
Από την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία είχε υποστεί διώξεις, η Ελένη Πορτάλιου παρέμεινε συνεπής στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα είχε επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

