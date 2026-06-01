Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο

Ένα πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο κόστισε σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του από τον νεαρό Γάλλο Μοϊζ Κουάμε με 3-2 στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Η γαλλική ομοσπονδία αποφάσισε να τιμωρήσει με τον συγκεκριμένο τρόπο τον 22χρονο Ουρουγουανό τενίστα μετά την ατάκα του για τη Βραζιλιάνα ρέφρι Άνα Καρβάλιο ότι δεν μπόρεσε να επιβληθεί στις έντονες εκδηλώσεις του κοινού επειδή είναι γυναίκα και πως ένας άνδρας θα κατάφερνε καλύτερα.

«Νομίζω ότι τέτοιου είδους αγώνες θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άνδρα», είπε ο Παραγουανός στο Clay. «Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό επειδή το πλήθος είναι πολύ ενοχλητικό και χρειάζεται πολύ θάρρος για να πας κόντρα στο πλήθος. Ήξερα ότι το πλήθος θα ήταν έτσι. Δεν με έβλαψε, μόνο τον ενίσχυσε», σημείωσε ο Βαγιέχο στις δηλώσεις του.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε αν προτιμάει άνδρες διαιτητές σε τέτοια ματς, εκείνος απάντησε καταφατικά.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ ο Παραγουανός τενίστας θεώρησε ότι η διαιτητής επειδή ο αντίπαλός του ήταν Γάλλος τον άφηνε να κάνει καθυστερήσεις και… βουτιές άνευ λόγου.

Οπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (1/6) η Αμελί Μορεσμό, διευθύντρια του Roland Garros, επιβεβαίωσε σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους την ποινή στον Βαγιέχο: «Επιβλήθηκε οικονομική ποινή ύψους περίπου 65.000 ευρώ, σχεδόν το μισό από τα χρηματικά του έπαθλα. Για εμάς η κατάσταση είναι ξεκάθαρη: τέτοιου είδους σχόλια είναι απαράδεκτα. Και για το τουρνουά και για την ομοσπονδία».

Ο Βαγιέχο ζήτησε συγγνώμη για την άκομψη δήλωσή του, ωστόσο δεν γλίτωσε το πρόστιμο και έτσι θα χάσει τα μισά από τα 130.000 ευρώ που κέρδισε επειδή κατάφερε να φτάσει μέχρι τον 2ο γύρο του γαλλικού τουρνουά.

Je réagis à retardement aux propos misogynes d’Adolfo Vallejo.

Je me dis: ça ne serait pas incroyable que tous les tournois du circuit s’accordent pour ne lui mettre que des arbitres femmes ? Un bon gros troll qui me semblerait même juste pour éduquer le petit.

PS: Ana Carvalho… pic.twitter.com/ovZhlT4q5F — Loris Bernardini (@flaneurdigital) May 30, 2026