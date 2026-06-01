Ξέφυγε η κατάσταση στην παρέλαση της Άρσεναλ: Επεισόδια, μαχαιρώματα και συλλήψεις

Μετά την παρέλαση της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Premier League, όπου περισσότεροι από 1.500.000 φίλαθλοι βγήκαν να πανηγυρίσουν, η κατάσταση ξέφυγε, με τους δρόμους του βόρειου Λονδίνου να μοιάζουν με «πεδίο μάχης».

Σύμφωνα με τις αρχές, συνολικά 24 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Η Αστυνομία του Λονδίνου διεξάγει έρευνα για έξι περιστατικά μαχαιρωμάτων, ενώ δέκα άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν προς τις δυνάμεις ασφαλείας.

Twenty-four people were arrested after a parade to mark Arsenal’s Premier League win, while police are investigating after six stabbings during the event. Arsenal celebrated their first league title in 22 years with an open-top bus parade, which followed a circular route around… pic.twitter.com/042uRBTzh9 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 1, 2026

Από την άλλη ενώ η αστυνομία ευχαρίστησε τη μεγάλη πλειονότητα των φιλάθλων που συμμετείχαν στους εορτασμούς χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε αστυνομική παρουσία κατά μήκος της διαδρομής, με σκοπό την υποστήριξη των διοργανωτών και των επιχειρήσεων επιτήρησης και ασφάλειας.

Ωστόσο, είχαμε καταστήσει σαφές ότι η βία και κάθε άλλη μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς δεν θα γίνονταν ανεκτές. Δυστυχώς, σημειώθηκαν εστίες αντικοινωνικής συμπεριφοράς και περιστατικά στα οποία οι αστυνομικοί χρειάστηκε να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και επιθέσεις εναντίον συναδέλφων τους.

Καθώς προχωρούσε η βραδιά και η πλειονότητα του κόσμου αποχωρούσε για τα σπίτια της, σημειώθηκαν δυστυχώς και νέα περιστατικά βίας, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που συνδέονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη»