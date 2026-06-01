Η Παρί Σεν Ζερμέν «δένει» τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο της μετά τα δύο σερί Champions League
Ο Λουίς Ενρίκε ανανεώνει με την Παρί Σεν Ζερμέν μετά τα δύο συνεχόμενα Champions League.
Πού να τον αφήσει να φύγει μετά τις δύο σερί κατακτήσεις Champions League! Ο λόγος βεβαίως για την Παρί Σεν Ζερμέν και τον Λουίς Ενρίκε οι οποίοι αναμένεται να ανανεώνουν τη συνεργασία τους για ακόμη τρία χρόνια.
Ο 56χρονος Ισπανός τεχνικός δεσμεύεται μεν με τους Παριζιάνους μέχρι το 2027, ωστόσο ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών Ευρώπης Νασέρ Αλ Κελαϊφί θέλει να «δέσει» τον Ενρίκε και μάλιστα άμεσα με νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Έτσι το νέο του συμβόλαιο αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι το 2030.
Θυμίζουμε πως πρώην τεχνικός των Ρόμα, Θέλτα, Μπαρτσελόνα και Εθνικής Ισπανίας ανέλαβε την Παρί το 2023.
Εκτός από τα δύο σερί Champions League με τη γαλλική ομάδα έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ κι ένα γαλλικό Σούπερ Καπ.
