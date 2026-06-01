Η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν με τα λόγια του Γκαρνέτ: «Τι ακολουθεί…» (pic)
Η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν και τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ…
- Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
- Ιράν: Δύο άνδρες απαγχονίστηκαν για με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου – «Άνευ προηγουμένου ο αριθμός εκτελέσεων»
- Δορυφορική εικόνα: Οι εντυπωσιακοί γαλάζιοι σχηματισμοί στη θάλασσα της Λευκάδας
- Έτοιμος να γίνει τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ ίσως συγχωνεύσει Tesla και SpaceX
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Κέντρικ Ναν προχώρησε σε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media η οποία θα συζητηθεί.
Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού δανείστηκε λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ, σχετικά με τη νοοτροπία του γύρω από τα πράγματα που δεν δίνει σημασία.
Την ανάρτησή του ο Ναν τη συνόδευσε με τη λεζάντα: Τι ακολουθεί;».
Δείτε την ανάρτηση του Ναν:
«Δεν δίνω δεκάρα για τίποτα που δεν είναι αληθινό.
Δεν δίνω δεκάρα για ανθρώπους που δεν τους αρέσω.
Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσει η μουσική μου.
Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσουν τα παπούτσια μου.
Δεν δίνω δεκάρα για το download, την αντιγραφή και την βελτίωση των κινήσεων του Μπιλ Ουόλτον μέχρι του Πάτρικ Γιούινγκ, του Κρις Ουέμπερ, του Άρβιντας Σαμπόνις, του Ρόμπερτ Χόρι, του Μπιλ Ράσελ. Αντιμετώπισα κάθε ψηλό στη λίγκα, πήρα κάτι από τον καθένα και προσπάθησα να το κάνω 2.0. Το έκανα επειδή αυτό είναι δημιουργικότητα. Το έκανα από ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές που η πορεία τους με ενέπνευσε. Αλλά το έκανα χωρίς να δίνω δεκάρα.
Δεν δίνω δεκάρα αν αρχίσεις να κρίνεις. Ο μόνος που θα έπρεπε να κρίνει είναι ο Θεός του Ιεχωβά. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι που θα έπρεπε να κοιτάμε να ανοίγουμε τις καρδιές μας και να εμβαθύνουμε τις ψυχές μας».
Not 1. Whats next? pic.twitter.com/wpTt92kGPH
— Kendrick Nunn (@nunnbetter_) May 31, 2026
- Fight for Glory 4: Άγριο νοκ-άουτ σε αγώνα πυγμαχίας στο Γαλάτσι – «Εκτοξεύτηκε» έξω από τα σχοινιά (vid)
- Νέα σενάρια για Βλαχοδήμο: «Θέλει Σεβίλλη, αλλά η Νιουκάστλ μιλάει με άλλη ομάδα»
- Η FIFA προχωράει σε αλλαγές στο VAR ενόψει Μουντιάλ – Τι είναι ο νέος κανονισμός «αντί-Άρσεναλ»
- Ξέσπασε ο Πασκουάλ: «Γελοιοποιηθήκαμε, ήμασταν ανύπαρκτοι»
- Η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν με τα λόγια του Γκαρνέτ: «Τι ακολουθεί…» (pic)
- Μεξικό: Στην αποστολή του Μεξικό για το Μουντιάλ 2026 οι Πινέδα και Σάντσες (vid)
- Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
- Το αντίο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις