«Έχω συμβόλαιο»: H απάντηση του Λάσο για τις φήμες αποχώρησης από την Εφές

Ο Πάμπλο Λάσο θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που «μιλούν» για την αποχώρησή του από τον πάγκο της Εφές, μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν.

Ο πολύπειρος τεχνικός ξεκαθάρισε ότι έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και επιθυμεί να μην δίνει υπόσταση στις φήμες που κυκλοφορούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λάσο

«Υπάρχουν φήμες. Ξέρω την πραγματικότητα, την κατάστασή μου. Διαβάζω πως θα έρθει ένας νέος προπονητής στη θέση μου. Αλλά τι μπορώ να κάνω;» είπε.

Και πρόσθεσε: «Η κατάστασή μου είναι απλή. Έχω συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Η ομάδα έχει την επιλογή να μην το ανανεώσει, την οποία έχω και εγώ. Είναι φυσιολογικό, αλλά τώρα το μόνο που με απασχολεί είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».