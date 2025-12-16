Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

Η Εφές δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στη Euroleague, αλλά και στο τούρκικο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της και να αντικαταστήσει τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ με τον Πάμπλο Λάσο.

Ο σπουδαίος Ισπανός κόουτς ανέλαβε και επίσημα την τούρκικη ομάδα και λόγω των πολλών τραυματισμών έχει ήδη μπει σε μια διαδικασία μεταγραφικής ενίσχυσης, μιας και θέλει έναν γκαρντ και έναν ψηλό. Η Εφές αναμένεται να προχωρήσει σε δύο μεταγραφές και μάλιστα σχετικά άμεσα και οι «ματιές» που ρίχνει είναι προς την Ελλάδα και τη Stoiximan GBL.

Η πρώτη περίπτωση που εξετάζεται και συμβαίνει πριν καν ανακοινωθεί ο Λάσο είναι αυτή του Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ μπορεί να έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, όμως εμπλέκεται σε σενάρια καθημερινά για το μέλλον του, ο ίδιος δεν μοιάζει να είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τον ρόλο του και τον χρόνο συμμετοχής και δεν θα έλεγε «όχι» στην επιστροφή του στην Τουρκία για λογαριασμό της Εφές.

Ο Σίλβα και το σενάριο για Γιούρτσεβεν και Εφές

Από εκεί και πέρα, η Εφές σκανάρει μόνο την ελληνική αγορά όπως φαίνεται, αφού κοιτάζει τον Κρις Σίλβα που αγωνίζεται στην ΑΕΚ και έχει «τρελάνει» αρκετές ομάδες της Euroleague.

Ο πρώην NBAer πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ και σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο Backdoor Podcast από τον Οράσιο Κάουκι, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague. Ο Σίλβα, που αγωνίζεται ως σέντερ αλλά μπορεί να δώσει λύσεις και στο «4», έχει ξεχωρίσει για την ενέργεια και την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι.

Όπως επισημαίνει ο Ιταλός, υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα αποδέσμευσης για τις αρχές Ιανουαρίου, με το ποσό να κινείται κοντά στις 200.000 ευρώ, κάτι που καθιστά την περίπτωσή του εφικτή για συλλόγους της EuroLeague. Ανάμεσα σε αυτούς, η Αναντολού Εφές φέρεται να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του και να τον θεωρεί καλή λύση για την ενίσχυση της frontline.

Το επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν κάποια από τις ενδιαφερόμενες ομάδες –στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Μπαρτσελόνα– θα προχωρήσει σε κίνηση για τον παίκτη της Ένωσης.

Τέλος, η Εφές παρακολουθεί από… απόσταση και τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με την περίπτωση του Γιούρτσεβεν, ο οποίος ήταν τραυματίας το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν αγωνίζεται πολύ.

Το τριφύλλι εξετάζει όλα τα δεδομένα σχετικά με το συμβόλαιο του Τούρκου ψηλού, στην Εφές έχουν έτσι κι αλλιώς πολύ καλή άποψη για τον παίκτη, όμως δεν πρόκειται να πληρώσει buy out στον Παναθηναϊκό, ειδικά από τη στιγμή, που μπορεί μέσα σε μερικές εβδομάδες να κυκλοφορεί ελεύθερος.