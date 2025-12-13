Νέος προπονητής της Εφές ο Πάμπλο Λάσο
Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πάμπλο Λάσο, ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές το Σάββατο.
Προπονητής της Αναντολού Εφές είναι με κάθε επισημότητα ο Πάμπλο Λάσο, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.
Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο σύλλογος της Πόλης βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027.
Η ανάρτηση της Εφές
Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 – 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık.
Welcome Coach! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/fqHFypYZiq
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 13, 2025
Ο 58χρονος Ισπανός τεχνικός, που πέρσι βρέθηκε στον πάγκο της Μπασκόνια, θα κληθεί να επαναφέρει τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης στο… σωστό δρόμο, αφού η Εφές βρίσκεται στη 18η θέση της Euroleague με ρεκόρ 5-10.
