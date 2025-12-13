Νέος προπονητής της Εφές ο Πάμπλο Λάσο

Προπονητής της Αναντολού Εφές είναι με κάθε επισημότητα ο Πάμπλο Λάσο, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ, ο σύλλογος της Πόλης βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027.

Η ανάρτηση της Εφές

Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 – 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık. Welcome Coach! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/fqHFypYZiq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 13, 2025

Ο 58χρονος Ισπανός τεχνικός, που πέρσι βρέθηκε στον πάγκο της Μπασκόνια, θα κληθεί να επαναφέρει τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης στο… σωστό δρόμο, αφού η Εφές βρίσκεται στη 18η θέση της Euroleague με ρεκόρ 5-10.