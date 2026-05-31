Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League!

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες συλλήψεις και να καταγγέλλουν εκτεταμένα φαινόμενα βίας και βανδαλισμών.

Μάλιστα, υπήρξε και τραγική εξέλιξη στην υπόθεση, αφού σύμφωνα με τη Le Parisien, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του. Συγκεκριμένα, σε ατύχημα που προκλήθηκε στο Πορτ Μεγιό, ο εν λόγω νεαρός προσέκρουσε πάνω στα οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί και ήταν φτιαγμένα από τσιμέντο.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας 17χρονος βρέθηκε με σοβαρές ζημιές στα δύο του μάτια, με μάρτυρες να αναφέρουν πως επιχειρούσε να κάνει ληστεία σε τοπικό κατάστημα.

