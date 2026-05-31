Μιλουτίνοφ: «Ένα στέμμα για τον Πειραιά μου και για τον Ολυμπιακό που ποτέ δεν τα παρατάει» (pics)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δημοσίευσε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram με αφορμή την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ συνδύασε μάλιστα το ποστάρισμά του με ένα όμορφο μήνυμα, αναφερόμενος στις στιγμές που η ομάδα του αρνήθηκε να τα παρατήσει, ενώ παράλληλα τόνισε ότι αυτός ήταν ο λόγος που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, για να ζήσει όλα όσα ονειρεύτηκε.

Η ανάρτηση του Μιλουτίνοφ:

Αναλυτικά, το μήνυμα του του Σέρβου ψηλού:

«EuroLeague. Η νίκη εκείνης της φωνής μέσα μου που αρνήθηκε να τα παρατήσει όταν πονούσε. Ένα στέμμα για την ομάδα μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που ποτέ δεν τα παρατάει!

Γι’ αυτό επέστρεψα, αυτό ονειρευόμουν… και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.»