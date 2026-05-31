«Είμαι έτοιμος να παίξω σε ένα άλλο πρωτάθλημα»: Ο Λεάο ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τη Μίλαν (vid)

Ο Ράφαελ Λέαο επιβεβαίωσε τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τη Μίλαν το ερχόμενο καλοκαίρι, μετά από αρκετά χρόνια στη Serie A και στους «ροσονέρι».

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, μιλώντας στο «Sport TV Portugal», ανέφερε πως αισθάνεται έτοιμος να δοκιμάσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του εκτός Ιταλίας, πράγμα που έχει ακουστεί ήδη εδώ και αρκετό καιρό.

«Είμαι περήφανος επειδή έγραψα ιστορία στη Μίλαν, αλλά θέλω ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω έτοιμος να παίξω σε ένα άλλο πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λεάο.

Ο 26χρονος στάθηκε επίσης στο ότι η αποχώρηση του από το «Μιλανέλο» δεν έχει να κάνει με κάποια αντιπαράθεση με τον σύλλογο, αλλά με την προσωπική του επιθυμία να δοκιμάσει τις δυνατότητες του σε ένα άλλο πρωτάθλημα και όχι στη Serie A.

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για τη Μίλαν, αλλά ήρθε η ώρα να δοκιμάσω μια άλλη πρόκληση», πρόσθεσε, δίνοντας ξεκάθαρο στίγμα για το μέλλον του.

Rafael Leão diz que o seu tempo no Milan chegou ao fim — sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026

Πλέον το μέλλον του Λεάο παραμένει ανοιχτό, με ένα πολύ «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι να τον περιμένει και τις φήμες για τον πιθανό προορισμό του να δίνουν και να παίρνουν και την Premier League να φαντάζει ως ο πιθανότερος προορισμός.