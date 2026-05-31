Τι κι αν έχουν περάσει λίγες μόλις ώρες από την πικρή ήττα της Άρσεναλ με 4-3 στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League; Λιγότερο από μια ημέρα μετά χιλιάδες οπαδοί των κανονιέρηδων ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου για να πανηγυρίσουν tην κατάκτηση της Premier League.

Όλοι δρόμοι βεβαίως οδηγούσαν στο «σπίτι» της Άρσεναλ, το γήπεδο Έμιρεϊτς, εκεί όπου συγκεντρώθηκε ο κύριος όγκος των οπαδών προκειμένου να αποθεώσει τον Μικέλ Αρτέτα και τους παίκτες του που παρέλασαν με τον παραδοσιακό τρόπο σε ανοιχτό λεωφορείο.

Συνθήματα, πανό, καπνογόνα συνέθεσαν ένα σκηνικό γιορτής για τους «κανονιέρηδες» που έφτασαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2003-04.

Αυτό αξίζει να τονίσουμε ήταν η μαζική στήριξη των οπαδών της Άρσεναλ στον Γκάμπριελ Μανγκαλάες, ο οποίος ήταν εκείνος που έχασε το τελευταίο πέναλτι (είχε προηγηθεί ο Εζε) της ομάδας του στον τελικό του Champions League. Συγκεκριμένα αρκετοί οπαδοί είχαν πανό, πλακάτ και σημαίες με το πρόσωπό του Βραζιλιάνου στόπερ, δείχνοντας πως είναι μαζί του και δεν του κρατούν κάποια κακία.

Τέλος να σημειώσουμε ότι μαζί με την ανδρική ομάδα, παρέλασε και η ομάδα Γυναικών του συλλόγου, καθώς εκείνη κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλητριών της FIFA.

Δείτε παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες από την παρέλαση της Άρσεναλ

🤣 Kai Havertz qui vole l’écharpe de Gyökeres pour la lancer dans la foule ! « OUAYYYYYYYYY » pic.twitter.com/0GnMKeLH42 — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) May 31, 2026

Encore mieux en GIF de l’EXCELLENTE @perwilo ! THESE STREETS ARE OUR OWN !pic.twitter.com/Qba8McHFe4 https://t.co/STsUbx5ZRN — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) May 31, 2026

😍 Arsenal parading the FIFA Women's Champions Cup today through North London 🔴⚪️ pic.twitter.com/aV4UxmCXNt — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) May 31, 2026

After years of waiting, Arsenal fans and players are finally painting the town red with a massive victory parade celebration. https://t.co/Oybe5ksmvu — AmazingAyeni™ ☆ (@DazzlingAdmirer) May 31, 2026

Arsenal Football Club man! We are MASSIVE! The disappointment last night was never going to take away anything from the planned Parade today. I have never seen so many Arsenal fans celebrating before. We go again next season. Up the Champions! England is RED!!! pic.twitter.com/uAUb7hNg6z — Mr Rabo (@AFC_Rabo) May 31, 2026

🎥| The Arsenal supporters ahead of the parade in North London this afternoon. 👏🏆 [@Frimpon] #afc pic.twitter.com/0TdmFU5XwN — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) May 31, 2026

Fans are all out at the Emirates stadium 🏟 for the premier league trophy 🏆 parade. North London forever!! ❤️ pic.twitter.com/qfKqfIexqP — Arsenal Next-Gen. (@ArsenalNextGen) May 31, 2026

Hundreds of thousands of Arsenal fans have attended the parade today. Unbelievable support. pic.twitter.com/Jp7fgEliJB — Tommo (@Only1tommo) May 31, 2026

London is forever red 🔴 Parade for the 50th trophy for Arsenal pic.twitter.com/Pkdt0WuOcc — Nirel (@Nirel01) May 31, 2026