ΠΑΣΟΚ: Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα του πνευματικού κόσμου της χώρας

Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του συγγραφέα Δημήτρη Δασκαλόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, εξέδωσε ο τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

«Ο τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αφοσίωση τα ελληνικά γράμματα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη φιλολογική έρευνα, την ποίηση και την κριτική της λογοτεχνίας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα του πνευματικού κόσμου της χώρας»

Ακολούθως προστίθεται πως «ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα του πνευματικού κόσμου της χώρας. Ποιητής, βιβλιογράφος, μελετητής και κριτικός λογοτεχνίας, αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη και την ανάδειξη του έργου κορυφαίων δημιουργών της νεοελληνικής γραμματείας, ενώ η συμβολή του στη διατήρηση και τεκμηρίωση της λογοτεχνικής μας κληρονομιάς υπήρξε ανεκτίμητη. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και ενεργός υποστηρικτής κάθε προσπάθειας που υπηρετούσε τον πολιτισμό, το βιβλίο και τη γνώση».

Τέλος, από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζεται πως «το έργο και η προσφορά του θα συνεχίσουν να φωτίζουν τον δρόμο όσων υπηρετούν τον πολιτισμό με αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης. Καλό του ταξίδι».

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ήταν γεννημένος στην Πάτρα το 1939, σπούδασε Νομικά στην Αθήνα, αλλά πολύ νωρίς στράφηκε προς τη λογοτεχνία, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και επιστημονική πειθαρχία. Η επαγγελματική του πορεία στην Εθνική Τράπεζα –όπου διετέλεσε υπεύθυνος του τομέα Εκδόσεων & Ιστορικού Αρχείου και αργότερα διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων– δεν λειτούργησε ποτέ ως εμπόδιο αντίθετα, του προσέφερε έναν χώρο όπου η φιλολογική του εργασία μπορούσε να αναπτυχθεί μεθοδικά και με αίσθηση θεσμικής ευθύνης.