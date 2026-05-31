Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο νέο του βίντεο στα social media εστιάζει στο θέμα της ανακύκλωσης, που κατέληξε όπως τονίζει «μπίζνα για λίγους».
Όπως εξηγεί: «Τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” κόστισαν σαν… βίλες. Και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο.
Για χρόνια, η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων.
Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα.
Αυτό σταματάει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός.
Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς».
