newspaper
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Economist: Πώς οι boomers ασκούν πίεση στο μέλλον της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 31 Μαΐου 2026, 08:00

Economist: Πώς οι boomers ασκούν πίεση στο μέλλον της Ευρώπης

Με τους συνταξιούχους στην Ευρώπη να υπερβαίνουν κατά πολύ τους εργαζόμενους που πληρώνουν το κόστος των συντάξεών τους, το δημογραφικό τρομάζει τη Γηραιά Ήπειρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η ανισότητα στην Ευρώπη έχει μια κάθετη διάσταση μια διάσταση που κινείται διαγενεακά. Οι νέοι που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους λόγω των εξωφρενικά υψηλών τιμών των κατοικιών και αναρωτιούνται αν θα απολαύσουν ποτέ ως ενήλικες τον τρόπο ζωής που γνώριζαν ως παιδιά.

Οι τριαντάρηδες που εργάζονται πληρώνουν βαρείς φόρους για να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις των ηλικιωμένων που συνταξιοδοτήθηκαν στην ακμή τους. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη γήρανση καταναλώνουν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ποσοστό που είναι απίθανο να μειωθεί καθώς η Γηραιά Ήπειρος γίνεται… γηραιότερη. Το να είσαι νέος Ευρωπαίος σημαίνει να αισθάνεσαι ότι συμμετέχεις άθελά σου σε μια απάτη. Εις βάρος σου.

Αν το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας μοιάζει με πυραμιδικό σύστημα, στην κορυφή του βρίσκονται οι «boomers». Η γενιά που γεννήθηκε στις δύο δεκαετίες μετά το 1945, ηλικίας περίπου μεταξύ 60 και 80 ετών, μπορεί να υπερηφανεύεται πως έζησε και δημιούργησε μια εποχή ειρήνης, όμως οικονομικά, οι νεότερες γενιές θα τους φθονούν και οι κυβερνήσεις θα τους εχθρεύονται.

Οι σημερινοί παππούδες και γιαγιάδες κληρονόμησαν μια ήπειρο που ανασυγκροτούνταν μετά τον πόλεμο, αλλά θα παραδώσουν μια ήπειρο που χρειάζεται επισκευή μετά τη ζημιά που βοήθησαν να προκαλέσουν, σύμφωνα με τον Economist.

Η προσιτή κατοικία, που πλέον αποτελεί περιουσία

Τα πιο προφανή «λάφυρα» είναι τα σπίτια, τα οποία οι boomers αγόρασαν για ψίχουλα και τα οποία σήμερα αξίζουν εκατομμύρια. Ναι, το έκαναν δανειζόμενοι χρήματα με εξωφρενικά επιτόκια, αλλά στη συνέχεια επωφελήθηκαν όταν οι τιμές των ακινήτων συνέχισαν να ανεβαίνουν, αφού είχαν αποπληρώσει τα στεγαστικά δάνεια.

Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, η αξία των κατοικιών στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά ένα τέταρτο σε μόλις μια δεκαετία, ενώ και τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα. Το αποτέλεσμα, πέρα από το να κάνει τους baby boomers να αισθάνονται σαν οικονομικοί μάγοι ενώ απλώς ήταν τυχεροί, είναι να αποκλείει τους νέους από την ιδιοκτησία σπιτιού.

Το ποσοστό των Ευρωπαίων που ζουν στο σπίτι των γονιών τους μέχρι τα μέσα της μέσης ηλικίας έχει αυξηθεί σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Μεταξύ όσων γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980, σχεδόν το ένα τέταρτο ζούσε ακόμα στο πατρικό σπίτι στα 30, δηλαδή ο μισός αριθμός από όσους γεννήθηκαν δύο δεκαετίες νωρίτερα.

Η ιδιοκτησία σπιτιού αποτελούσε παλαιότερα το μονοπάτι προς την οικονομική ανεξαρτησία. Τώρα η κληρονομιά φαίνεται πιο ρεαλιστική επιλογή.

Η αύξηση του πληθυσμού είναι μονόδρομος

Η Ευρώπη δεν είναι βεβαίως ο μόνος τόπος όπου οι ηλικιωμένοι διαμένουν σε ακριβά γηροκομεία. Ωστόσο, το κράτος πρόνοιας που τους καλύπτει από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο έχει μετακυλήσει μεγαλύτερο μέρος του κόστους της γήρανσης στους νέους.

Οι Ευρωπαίοι αποχωρούν νωρίς από την εργασία τους, ζουν πολλά χρόνια και αναμένουν από το κράτος να αναλάβει το κόστος των συνταξιοδοτικών τους προγραμμάτων.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι σημερινές συντάξεις πληρώνονται από τους σημερινούς εργαζόμενους, με την προσδοκία ότι οι αυριανοί, ακόμη αγέννητοι εργαζόμενοι θα πάρουν τη σκυτάλη και θα χρηματοδοτήσουν τους δικούς τους γονείς καθώς γερνούν.

Αυτό σημαίνει λιγότερο κεφάλαιο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν τόσο λίγες μεγάλες εταιρείες σε τομείς όπως η τεχνολογία. Αντίθετα, υπάρχει ένα τεράστιο ανεκπλήρωτο κόστος που επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία.

Τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία όταν τόσο η οικονομία όσο και ο πληθυσμός αυξάνονταν, όπως θυμούνται οι μεταπολεμικοί από τη νεολαία τους. Όμως, ο πληθυσμός της Ευρώπης έχει πλέον φτάσει στο αποκορύφωμά του. Το 1960, περισσότεροι από πέντε εργαζόμενοι στήριζαν κάθε συνταξιούχο στη Δυτική Ευρώπη. Τώρα, μόλις 2,5 εργαζόμενοι στήριζαν κάθε συνταξιούχο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι σημερινοί νέοι γνωρίζουν ότι πρέπει, τουλάχιστον εν μέρει, να φροντίσουν οι ίδιοι για τη σύνταξή τους, όπως κάνουν οι Αμερικανοί, πέραν του να πληρώνουν για τις συντάξεις των γονιών τους.

Η μόνη άλλη άμεσα διαθέσιμη επιλογή για τη βελτίωση της αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι η εισαγωγή μεγάλου αριθμού μεταναστών. Ωστόσο, οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση έχουν συμβάλει στη δηλητηρίαση της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενισχύοντας τα κόμματα της λαϊκιστικής δεξιάς και της άκρας δεξιάς.

Η Γηραιά Ήπειρος των γηραιών ψηφοφόρων

Μια γηράσκουσα κοινωνία είναι μια κοινωνία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του άμεσου παρόντος, όχι του μέλλοντος. Η μέση ηλικία των ψηφοφόρων στις πιο πρόσφατες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία ήταν 52 ετών, κυρίως επειδή οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανό να πάνε στις κάλπες από τους νέους.

Αυτό είναι μέσα σε μια δεκαετία από την πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι πολιτικοί έχουν υιοθετήσει τις προτεραιότητες των ηλικιωμένων ως δικές τους.

«Το μέλλον της δημοκρατίας αποφασίζεται όλο και περισσότερο από ψηφοφόρους που δεν έχουν μέλλον», παραπονιέται ο Μαξίμ Σμπαΐχι, οικονομολόγος στο Club Landoy, ένα γαλλικό think tank για τη δημογραφία.

Τα πράγματα ίσως να είχαν αλλάξει μετά την πανδημία του κορονοϊού, όταν οι νέοι υπέμειναν χρόνια κοινωνικών περιορισμών κυρίως για να προστατεύσουν τους ηλικιωμένους. Δυστυχώς, η χάρη δεν έχει ακόμη ανταποδοθεί.

Ο Ρεϊμόν Αρόν, ένας Γάλλος στοχαστής, προειδοποίησε κάποτε ότι μια γηράσκουσα κοινωνία είναι μια κοινωνία που «θα την καταδιώκει το πνεύμα της παραίτησης». Αυτή η κουρασμένη διάθεση φαίνεται πολύ πραγματική για τους σημερινούς Ευρωπαίους, καθώς περνούν με βαριά βήματα μπροστά από ένα ακόμη νηπιαγωγείο που μετατρέπεται σε οίκο ευγηρίας.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

3 εύκολα και αποτελεσματικά microhabits για απώλεια βάρους με διάρκεια

Green
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια
Ανάλυση Moody’s 31.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στους Αμερικανούς καταναλωτές σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια

Ανυπολόγιστες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Και η οικονομική πίεση θα αυξηθεί, αν ο πόλεμος συνεχιστεί, πλήττοντας μια αδύναμη οικονομία.

Σύνταξη
Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Αλλά δεν μπορεί 31.05.26

Ο Τραμπ θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 31.05.26

Πώς η λιτότητα υπονόμευσε τις κυβερνήσεις που την επέβαλαν και ενίσχυσε την ακροδεξιά στην Ευρώπη

Η λιτότητα μειώνει τη δημοτικότητα, πυροδοτεί διαμαρτυρίες και αυξάνει τις πιθανότητες κυβερνητικής κρίσης ειδικά σε περιόδους ύφεσης, ενώ συμβάλλει και στην άνοδο ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κλειστά ακίνητα: Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας»
Ράλι στις τιμές 31.05.26

Στο συρτάρι το σενάριο για «φόρο αδράνειας» στα κλειστά ακίνητα

Πάνω από το 60% των απολαβών του μόνο για το ενοίκιο δίνει ένα ζευγάρι με δύο εργαζομένους για διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια, τη στιγμή που η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά ακίνητα

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας
Relationsex 31.05.26

Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας

Η ιδέα του «μοναδικού μεγάλου έρωτα» έχει διαμορφώσει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις, αλλά η επιστήμη δείχνει ότι η ανθρώπινη ικανότητα για αγάπη είναι πολύ πιο σύνθετη

Σύνταξη
Η διαδρομή προς τη διακοπή του καπνίσματος
Από ... καρδιάς 31.05.26

Η διαδρομή προς τη διακοπή του καπνίσματος

Τα καρδιολογικά ιατρεία διακοπής καπνίσματος από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων [βίντεο]
À Paris 31.05.26

Περισσότερες από 410 συλλήψεις στη Γαλλία, οι 283 στο Παρίσι κατά τη διάρκεια σοβαρών επεισοδίων

Μέχρι στιγμής 283 άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι σε επεισόδια κυρίως γύρω από το Παρκ ντε Πρενς, που είχαν στηθεί γιγαντοοθόνες για τον μεγάλο τελικό. Λεηλασίες, φωτιές και τραυματισμοί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει
Εξαρτήματα 2016 31.05.26

Οι Ορέσνικ «δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας», λένε Ουκρανοί εμπειρογνώμονες – Τι τους τρομάζει

Ουκρανοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν και παρουσίασαν εξαρτήματα από πύραυλο Ορέσνικ, τονίζουν πως οι ζημιές είναι μικρές, τα εξαρτήματα παλιά, όμως τα σημαντικά προβλήματα που θέτει είναι αξεπέραστα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου με όπλο και σημαία [βίντεο]
Κόσμος 31.05.26

Ισραηλινοί στρατιώτες «στήνουν» φωτογράφιση ανήλικου Παλαιστινίου - «Δεν συνάδει με τις αξίες μας» λέει ο στρατός

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές και μέσα ενημέρωσης της χώρας, στρατιώτες στη Δυτική Όχθη «έστησαν» φωτογράφιση για να συλλάβουν ανήλικο με όπλο και σημαία της Παλαιστίνης. Απάντηση του στρατού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies