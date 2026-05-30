sports
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 15:36
Ανατροπή αυτοκινήτου στον Κηφισό – Αυξημένη κίνηση
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τελικός Champions League: Πορνοστάρ έδωσε… έξτρα κίνητρο στον τερματοφύλακα της Παρί – Τι απάντησε η σύζυγός του
Champions League 30 Μαΐου 2026, 15:36

Τελικός Champions League: Πορνοστάρ έδωσε… έξτρα κίνητρο στον τερματοφύλακα της Παρί – Τι απάντησε η σύζυγός του

Ρωσίδα ηθοποιός ερωτικών ταινιών υποσχέθηκε στον συμπατριώτη της τερματοφύλακα της Παρί, Ματβέι Σαφόνοφ ένα... μπαράζ νυχτών πάθους για όσες αποκρούσεις κάνει κόντρα στην Άρσεναλ.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το απόγευμα του Σαββάτου (30/5) η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό του Champions League στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης. Ένας από αυτούς που αναμένεται να είναι βασικοί στο ματς είναι φυσικά ο γκολκίπερ των εν ενεργεία πρωταθλητών Ευρώπης, Ματβέι Σαφόνοφ.

Και αν η back to back κούπα του Champions League δεν είναι αρκετό κίνητρο, μια συμπατριώτισσα του 27χρονου τερματοφύλακα, η ηθοποιός ερωτικών ταινιών, Μέρι Ροκ, του έδωσε μια υπόσχεση με την ελπίδα να του δώσει και λίγη παραπάνω ώθηση για να παίξει καλά. Μια υπόσχεση που πάντως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, αφού η σύζυγος του Σαφόνοφ φρόντισε να αναλάβει για λίγο τον ρόλο του και να… αποκρούσει.

«Ως οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν, σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω τον θρίαμβο ακόμα πιο γλυκό, σου υπόσχομαι τόσες παθιασμένες νύχτες όσες αποκρούσεις κάνεις στο παιχνίδι», έγραψε η 30χρονη Ρωσίδα στα social media, η οποία μάλιστα συνέχισε υποσχόμενη και ένα… ξεχωριστό πρωινό, αν δεν δεχθεί γκολ από την Άρσεναλ.

Ο ίδιος ο Σαφόνοφ προκειμένου να διατηρήσει την ποδοσφαιρική και προσωπική του γαλήνη δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει, όμως η σύζυγός του, Μαρίνα Κόντρατιουκ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να το κάνει: «Μια ηθοποιός ταινιών ενηλίκων ευχήθηκε στον άντρα μου καλή τύχη για τον τελικό του Champions League και του υποσχέθηκε μια παθιασμένη βραδιά με κάθε απόκρουση», έγραψε στο Threads και πρόσθεσε: «Δεν έχει ιδέα ότι, για αυτόν, παθιασμένες νύχτες σημαίνουν να λύνει σταυρόλεξα, να βλέπει ”Τι; Πού; Πότε;” και να πηγαίνει για ύπνο στις 11:30 το βράδυ επειδή, γαμώτο, πρέπει να ξυπνήσει νωρίς την επόμενη μέρα για να γυμναστεί».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream sports
Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ
Champions League 30.05.26

Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Οι περισσότεροι ειδικοί βλέπουν τους Γάλλους ένα βήμα μπροστά, όμως οι Λονδρέζοι πιστεύουν πως ήρθε η ώρα να γράψουν ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Champions League 30.05.26

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Γεώργιος Μαζιάς
Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Ελλάδα 30.05.26

Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες

Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του στην Πορτογαλία

Γεώργιος Μαζιάς
Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς
Πώς έγινε αυτό; 30.05.26

Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όλος ο κόσμος γνώριζε τους Beatles. Ωστόσο, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κατάφεραν να επισκεφτούν τη χώρα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας
Bundesliga 30.05.26

Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας

Δύο ιστορικοί σύλλογοι της Γερμανίας ετοιμάζονται να ανακαλέσουν τα εισιτήρια διαρκείας φιλάθλων που δεν παρακολουθούν συστηματικά τους αγώνες, επιχειρώντας να ανοίξουν τον δρόμο σε χιλιάδες οπαδούς που περιμένουν χρόνια για μία θέση στις εξέδρες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Απροετοίμαστοι 30.05.26

Ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκροί στην Ευρώπη - «Δεν θα επιστρέψει ποτέ το κλίμα της παιδικής μας ηλικίας»

Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Σύνταξη
Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 30.05.26

Επεισοδιακή σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών - Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις

«Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα; – Οι πολίτες ζητούν οικονομική δικαιοσύνη
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα; – Οι πολίτες ζητούν οικονομική δικαιοσύνη

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια
Μπάλα / θρησκεία 30.05.26

Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις όταν παρέστη στις προσευχές του Eid φορώντας ένα σύνολο που συνδύαζε το ποδόσφαιρο και την πίστη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Ληξιπρόθεσμα χρέη 30.05.26

Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών - Ο λόγος

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε

«Αθλιο και παντελώς ανυπόστατο» χαρακτηρίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ο Νίκος Μαραντζίδης. Διερωτάται δε με νόημα και με τον Τσίπρα να έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αν πίσω από «τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 14:50 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός - Τηλεοπτικά από το ERT 2 Sports

Σύνταξη
Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Καρέ καρέ 30.05.26

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό στη Λάρισα παρασύρει γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης

Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros
Τένις 30.05.26

Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα της με τη Μάγια Χβαλίνσκα στο Roland Garros, έκανε το 1-0, αλλά η Πολωνή το γύρισε και απέκλεισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον τρίτο γύρο.

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
Κρήτη 30.05.26

Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού, το οποίο παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη

Σύνταξη
Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Στην Πορτογαλία 30.05.26

Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα

Σύνταξη
Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Στην Κρήτη 30.05.26

Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies