Θύμα απάτης ο Λούκας Πέρεθ – Έχασε 340.000 ευρώ!

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση εξαπάτησης του γνωστού Ισπανού ποδοσφαιριστή Λούκας Πέρεθ, ο οποίος έπεσε θύμα μεγάλης οικονομικής απάτης χάνοντας 340.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα.

Ο έμπειρος επιθετικός της Κάντιθ, που στο παρελθόν αγωνίστηκε τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στην Άρσεναλ – τη φετινή φιναλίστ του UEFA Champions League – αποφάσισε να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας, ανάμεσά τους πολυτελή ρολόγια, κοσμήματα αλλά και μία Lamborghini.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνδρες επικοινώνησαν με τον ποδοσφαιριστή εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αγορά των αντικειμένων. Αρχικά συναντήθηκαν μαζί του για να δουν από κοντά τα προϊόντα και λίγες ημέρες αργότερα ολοκλήρωσαν τη συμφωνία, πραγματοποιώντας την πληρωμή με μετρητά μέσα σε σακούλα γεμάτη χαρτονομίσματα.

Ωστόσο, όταν ο Λούκας Πέρεθ επέστρεψε στο σπίτι του και έλεγξε τα χρήματα, διαπίστωσε πως σχεδόν ολόκληρο το ποσό ήταν πλαστό. Από τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μόλις 300 ευρώ ήταν γνήσια χαρτονομίσματα.

Ο Ισπανός άσος προχώρησε άμεσα σε καταγγελία και η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δύο υπόπτους, έναν Βέλγο και έναν Γάλλο υπήκοο, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 11 Μαρτίου σε ξενοδοχείο της Μαδρίτης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή τους περίπου 50.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευσή τους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι δύο άνδρες είχαν βαρύ ποινικό παρελθόν και εμπλοκή σε παρόμοιες υποθέσεις οικονομικής απάτης.

Παρά τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση, ο Λούκας Πέρεθ απέφυγε να κάνει εκτενείς δηλώσεις. Δημοσιογράφος της ισπανικής εκπομπής «Y Ahora Sonsoles» τον πλησίασε έξω από την προπόνηση της Κάντιθ, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος.

«Δεν δέχομαι ερωτήσεις, συγγνώμη», είπε αρχικά μέσα από το αυτοκίνητό του, πριν αντιδράσει πιο έντονα στην επιμονή των δημοσιογράφων, λέγοντας: «Μα σας λέω… σας φαίνεται φυσιολογικό; Είναι όλα ψέματα!».

Οι έρευνες των ισπανικών αρχών συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να ανήκουν σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιείται σε απάτες με πλαστά χρήματα και αγοραπωλησίες ειδών πολυτελείας. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν την ύπαρξη και άλλων θυμάτων.