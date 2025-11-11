O Iνιέστα ερευνάται για «σοβαρή απάτη» στο Περού – Μπελάδες για τον Ισπανό
Τι συμβαίνει με τον Αντρές Ινιέστα και γιατί έχει μπλέξει με υπόθεση στο Περού…
- Τρομακτικό βίντεο από πλημμύρες στη Βραζιλία: Οδηγός βυθίζεται μαζί με το αυτοκίνητό του
- Έκρηξη έξω από δικαστικό μέγαρο στο Πακιστάν - Τουλάχιστον δώδεκα νεκροί
- Γαλλία: Οι όροι της αποφυλάκισης του Σαρκοζί – «Είναι εξαντλητικό», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος για τον σωφρονισμό
- «Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Ο Αντρές Ινιέστα, αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την εισαγγελία του Περού για «σοβαρή απάτη». Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El Español», η εισαγγελία υποψιάζεται τον Ισπανό για εμπλοκή σε ένα σχέδιο οικονομικής απάτης που προκάλεσε ζημίες άνω των 600.000 δολαρίων (περίπου 518.000 ευρώ) σε αρκετούς τοπικούς επιχειρηματίες.
Αυτοί οι επιχειρηματίες κατηγορούν την «Never Say Never (NSN) Barcelona», μία εταιρεία που έχει ως συνιδιοκτήτη τον Ισπανό θριαμβευτή του Μουντιάλ 2010 και κορυφαίο μέσο της γενιάς του, και την θυγατρική της «NSN South America», ότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά στην οργάνωση διαφόρων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Νότια Αμερική.
Ο Ινιέστα και οι κατηγορίες στο Περού
Αρκετές εκδηλώσεις, όπως ένας αγώνας βετεράνων μεταξύ Περού και Ισπανίας και ένα φεστιβάλ K-pop, φέρεται να μην πραγματοποιήθηκαν ποτέ παρά τις επενδύσεις που έγιναν. Σύμφωνα με τις αρχές, η φήμη του Ινιέστα χρησιμοποιήθηκε ως… δόλωμα για την προσέλκυση κεφαλαίων και την καθησύχαση των επενδυτών.
Η NSN South America ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2023 και άρχισε μια φιλόδοξη στρατηγική περιφερειακής επέκτασης, αλλά μόνο μία από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, το Upa Upa Fest, πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα σημαντικές οικονομικές απώλειες που οδήγησαν στην πτώχευση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2024.
Η εισαγγελία του Περού ισχυρίζεται ότι η θυγατρική εταιρεία δεν παρείχε οικονομικές εκθέσεις, αλλά ούτε δικαιολόγησε την χρήση των ληφθέντων κεφαλαίων. Σημειώνεται, ότι ο Ινιέστα, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση, δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως, σχετικά με αυτές τις κατηγορίες.
- Ντόρσεϊ: «Σημαντικός για την ομάδα ο Έβανς, μόνο αγάπη για Ράιτ και Γκος»
- Παναθηναϊκός: Οστικό οίδημα ο Κυριακόπουλος, θλάση ο Κώτσιρας
- Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)
- O Iνιέστα ερευνάται για «σοβαρή απάτη» στο Περού – Μπελάδες για τον Ισπανό
- Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»
- Δεν παίζει με τη Ζαλγκίρις ο Νιλικίνα – Χωρίς Γκος οι Λιθουανοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις