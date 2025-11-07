Πριν από λίγα χρόνια, ο Γκουστάβο Σκάρπα είχε πέσει θύμα απατεώνων στην πατρίδα του, με αποτέλεσμα να του «κλέψουν» πάνω από 1.000.000 δολάρια σε bitcoins και άλλες επενδύσεις. Το θέμα είχε πάρει διαστάσεις, καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι αθλητές που πέφτουν θύματα «αετονύχηδων» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιτήδειοι που τους υπόσχονται υπερκέρδη από επενδύσεις ή άλλες δραστηριότητες, αλλά στο τέλος της ημέρας, τους… γδύνουν οικονομικά. Όπως ακριβώς συνέβη και με την περίπτωση του Ιβ Μπισουμά!

Ο μέσος της Τότεναμ, λοιπόν, εμφανίζεται να έχασε περισσότερες από 950.000 ευρώ σε μια πολύ περίεργη υπόθεση απάτης, κατά την οποία χρήματα στάλθηκαν «εν αγνοία του» από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Οι εν λόγω απώλειες φέρονται να συνέβησαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Ιουνίου 2024, με τον αστέρα των Spurs να αγνοεί αρχικά την κατάσταση, καθώς στον συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανίζεται να έχει πάνω από… 30 εκατομμύρια!

Η εφημερίδα «Sun» αποκάλυψε ότι ο Μπισουμά υπέστη σημαντικές οικονομικές απώλειες από τον Maurice Gomes. Ο 31χρονος συνελήφθη πριν από έναν χρόνο και αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης, μετά από αναφορά του θύματος, στις αρχές κατά τη διάρκεια του 2024. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι ο Gomes είχε κατηγορηθεί για «δύο κατηγορίες απάτης με ψευδή παράσταση» και εάν κριθεί ένοχος, η μέγιστη ποινή για κάθε αδίκημα είναι 10 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.

Τα χρήματα φέρεται να μετακινήθηκαν από τον VIP τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Bissouma στην Coutts, τράπεζα που χρησιμοποιείται από πολλούς διάσημους, συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών και μελών της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα, με βάση δικαστικά αρχεία που δημοσίευσε η «Sun», ο Gomes φέρεται να «μεταβίβασε παράνομα τα μετρητά του Bissouma στον εαυτό του χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του αστέρα της Premier League».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Gomes βρίσκεται πίσω από παράνομες μεταφορές που ανέρχονται συνολικά σε 834.334,40 £ (περίπου 949.490 €). Κατηγορείται ότι ενήργησε «για προσωπικό όφελος», αφήνοντας στο σκοτάδι τον Bissouma, ο οποίος λαμβάνει μισθό 50.000 £ την εβδομάδα (περίπου 56.903 €) από την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου.

Δεν είναι σαφές πώς ο Gomes απέκτησε πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό, ενώ τυχόν πιθανές σχέσεις με το θύμα του δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Ο Bissouma, ο οποίος ζει σε σπίτι έξι υπνοδωματίων αξίας περίπου 1,6 εκατ. €, στο Ένφιλντ, στο Βόρειο Λονδίνο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο Highbury Corner. Μάλιστα, όπως ανέφερε στη «Sun» πηγή κοντά στον παίκτη: «Αυτό ήταν βαθιά οδυνηρό για τον Yves. Ήταν μια δύσκολη χρονιά γι’ αυτόν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, και αυτό που εκκρεμούσε συνέβαλε σε αυτό».

ΤΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΪ 300.000 €

Βέβαια, ο Μπισουμά φαίνεται ότι… τραβάει τις παραβατικές πράξεις εναντίον του. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στις Κάννες, του έκλεψαν το ρολόι του, αξίας περίπου 290.190 €. Στεκόταν έξω από ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Γαλλία με τη σύντροφό του, όταν το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα.

Ο 29χρονος έχει επίσης περάσει μια δύσκολη περίοδο στην επαγγελματική του ζωή τον τελευταίο καιρό, χωρίς να έχει εμφανιστεί στην αγωνιστική περίοδο 2025-26 για την Τότεναμ. Η τελευταία του εμφάνιση για την ομάδα της της Premier League ήταν στις 25 Μαΐου εναντίον της πρώην ομάδας του, της Μπράιτον.