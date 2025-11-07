sports betsson
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Ο ποδοσφαιριστής Ιβ Μπισουμά θύμα οικονομικής απάτης: Του… εξαφάνισαν 950.000 € από τον λογαριασμό!
Ποδόσφαιρο 07 Νοεμβρίου 2025 | 22:47

Πώς ο Ιβ Μπισουμά είδε τον προσωπικό του λογαριασμό να μειώνεται κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο από έναν επιτήδειο, αλλά και γιατί χρειάστηκε σχεδόν... έναν χρόνο για να το καταλάβει.

Νικόλαος Κώτσης
Πριν από λίγα χρόνια, ο Γκουστάβο Σκάρπα είχε πέσει θύμα απατεώνων στην πατρίδα του, με αποτέλεσμα να του «κλέψουν» πάνω από 1.000.000 δολάρια σε bitcoins και άλλες επενδύσεις. Το θέμα είχε πάρει διαστάσεις, καθώς ολοένα και πληθαίνουν οι αθλητές που πέφτουν θύματα «αετονύχηδων» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιτήδειοι που τους υπόσχονται υπερκέρδη από επενδύσεις ή άλλες δραστηριότητες, αλλά στο τέλος της ημέρας, τους… γδύνουν οικονομικά. Όπως ακριβώς συνέβη και με την περίπτωση του Ιβ Μπισουμά!

Ο μέσος της Τότεναμ, λοιπόν, εμφανίζεται να έχασε περισσότερες από 950.000 ευρώ σε μια πολύ περίεργη υπόθεση απάτης, κατά την οποία χρήματα στάλθηκαν «εν αγνοία του» από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Οι εν λόγω απώλειες φέρονται να συνέβησαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2022 και Ιουνίου 2024, με τον αστέρα των Spurs να αγνοεί αρχικά την κατάσταση, καθώς στον συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανίζεται να έχει πάνω από… 30 εκατομμύρια!

Η εφημερίδα «Sun» αποκάλυψε ότι ο Μπισουμά υπέστη σημαντικές οικονομικές απώλειες από τον Maurice Gomes. Ο 31χρονος συνελήφθη πριν από έναν χρόνο και αντιμετωπίζει πιθανή ποινή φυλάκισης, μετά από αναφορά του θύματος, στις αρχές κατά τη διάρκεια του 2024. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι ο Gomes είχε κατηγορηθεί για «δύο κατηγορίες απάτης με ψευδή παράσταση» και εάν κριθεί ένοχος, η μέγιστη ποινή για κάθε αδίκημα είναι 10 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.

Τα χρήματα φέρεται να μετακινήθηκαν από τον VIP τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Bissouma στην Coutts, τράπεζα που χρησιμοποιείται από πολλούς διάσημους, συμπεριλαμβανομένων δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών και μελών της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα, με βάση δικαστικά αρχεία που δημοσίευσε η «Sun», ο Gomes φέρεται να «μεταβίβασε παράνομα τα μετρητά του Bissouma στον εαυτό του χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του αστέρα της Premier League».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Gomes βρίσκεται πίσω από παράνομες μεταφορές που ανέρχονται συνολικά σε 834.334,40 £ (περίπου 949.490 €). Κατηγορείται ότι ενήργησε «για προσωπικό όφελος», αφήνοντας στο σκοτάδι τον Bissouma, ο οποίος λαμβάνει μισθό 50.000 £ την εβδομάδα (περίπου 56.903 €) από την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου.

Δεν είναι σαφές πώς ο Gomes απέκτησε πρόσβαση στον εν λόγω λογαριασμό, ενώ τυχόν πιθανές σχέσεις με το θύμα του δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Ο Bissouma, ο οποίος ζει σε σπίτι έξι υπνοδωματίων αξίας περίπου 1,6 εκατ. €, στο Ένφιλντ, στο Βόρειο Λονδίνο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο Highbury Corner. Μάλιστα, όπως ανέφερε στη «Sun» πηγή κοντά στον παίκτη: «Αυτό ήταν βαθιά οδυνηρό για τον Yves. Ήταν μια δύσκολη χρονιά γι’ αυτόν εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, και αυτό που εκκρεμούσε συνέβαλε σε αυτό».

ΤΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΪ 300.000 €
Βέβαια, ο Μπισουμά φαίνεται ότι… τραβάει τις παραβατικές πράξεις εναντίον του. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στις Κάννες, του έκλεψαν το ρολόι του, αξίας περίπου 290.190 €. Στεκόταν έξω από ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Γαλλία με τη σύντροφό του, όταν το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα.

Ο 29χρονος έχει επίσης περάσει μια δύσκολη περίοδο στην επαγγελματική του ζωή τον τελευταίο καιρό, χωρίς να έχει εμφανιστεί στην αγωνιστική περίοδο 2025-26 για την Τότεναμ. Η τελευταία του εμφάνιση για την ομάδα της της Premier League ήταν στις 25 Μαΐου εναντίον της πρώην ομάδας του, της Μπράιτον.

Economy
Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

Scope: Αναβαθμιζει το outlook της Ελλάδας σε «θετικό»

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Ποτσετίνο: Ο Μέσι νίκησε το NBA!
Ποτσετίνο: Ο Μέσι νίκησε το NBA!

«Παλιότερα, τα παιδιά ονειρεύονταν να παίζουν μπάσκετ ή αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουν επίσης να γίνουν ποδοσφαιριστές και αιτία είναι ο Μέσι», δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ
Οι RSF συνέλαβαν τους δράστες των εκτελέσεων αμάχων στην πόλη Ελ Φάσερ

Οι RSF που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν αντιδράσεις από το Σουδάν και τον υπόλοιπο πλανήτη για «ψευδεπίγραφη λογοδοσία» μετά τη σφαγή στο Ελ Φασέρ

Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία
Ο δράστης της επίθεσης στην Ινδονησία εξυμνούσε ακροδεξιούς δράστες φόνων σε τζαμιά και σχολεία

Οι δύο εκρήξεις στην Ινδονησία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 54 ατόμων. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο και έχει τραυματιστεί από τις αρχές.

Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί
Ιράν: Εάν δεν βρέξει μέχρι το τέλος του έτους, η Τεχεράνη θα πρέπει να εκκενωθεί

Τεράστιο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Τεχεράνη. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί να εκκενωθεί η πρωτεύουσα.

Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς
Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους – Είχαν πεθάνει μέρες χωρίς να τους αναζητήσει κανείς

Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας - Η 80χρονη και ο 55χρονος έμεναν μόνοι τους με ελάχιστες κοινωνικές επαφές

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης
Πέφτει το Ποκρόφσκ – Ρωσικό το 70% της πόλης

Ρωσία και Ουκρανία θέλουν να πείσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως έχουν το πάνω χέρι ή πως μάχονται ακόμα αντίστοιχα, κάτι που πιθανώς να επηρεάσει μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου
Η Τουρκία προετοιμάζει νόμο για την επιστροφή των μαχητών του PKK στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου

Σε μια σημαντική ανατροπή, το PKK ανακοίνωσε τον Μάιο την απόφασή του να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας.

Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει
Βορίζια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ποιος απομάκρυνε τα όπλα μετά το μακελειό – Η μαρτυρία που σοκάρει

Αυτόπτης μάρτυρας στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια συγκλονίζει περιγράφοντας όλα όσα έζησε με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τους δύο νεκρούς

Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»
Ο αρχιτέκτονας του νέου «Μπερναμπέου» υπόσχεται «τέλος στο πρόβλημα του θορύβου»

Ο Καταλανός δημιουργός του επιβλητικού νέου «Σαντιάγο Μπερναμπέου», Ζοζέπ Ρίμπας, εξηγεί πώς το γήπεδο του Ρεάλ Μαδρίτης θα λειτουργεί «365 μέρες τον χρόνο» και πώς η αρχιτεκτονική του ενώνει αισθητική, τεχνολογία και επιχειρηματική ευφυΐα.

Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA
Πέθανε ο Τζέιμς Γουότσον, ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη διπλή έλικα του DNA

Ήταν 97 ετών. Μαζί με τον Φράνσις Κρικ βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη. Διχαστική προσωπικότητα, επικρίθηκε σφοδρά για ρατσιστικά σχόλια.

Τουρκία: Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου
Ποιες πράξεις και ποια ακόμα πρόσωπα αφορά το ένταλμα σύλληψης της Τουρκίας εναντίον του Νετανιάχου

Η Τουρκία εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και ισραηλινούς αξιωματούχους με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας

Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ
Καταγγελία του προέδρου του ΤΕΕ για υπάλληλο Πολεοδομίας που ζητούσε φακελάκι 50.000 ευρώ

Η υπάλληλος, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καθυστερούσε να εκδώσει άδεια σε κτίριο του ΤΕΕ. Πολλά είναι πάντως τα ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία, αλλά και το χειρισμό της υπόθεσης.

Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια

Το εμπάργκο ίσχυε από το 1959 και είχε επιβληθεί τότε στο πλαίσιο γενικής πολιτικής της Νορβηγίας να μην εξάγει οπλισμό σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος, απειλή πολέμου ή εσωτερική σύρραξη

Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη
Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας που βρίσκεται στην περιοχή του ιερού ναού Παντοκράτορος - Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. 

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

