Handball Premier: Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε την ΑΕΚ σε πρωταθλήματα
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 6ο του πρωτάθλημα και προσπέρασε την ΑΕΚ σε τίτλους, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης.
Στην κορυφή της Ελλάδας παρέμεινε για τρίτη διαδοχική φορά ο Ολυμπιακός, αφού νίκησε την ΑΕΚ με 3-1 στους τελικούς της Handball Premier και κατέκτησε το πρωτάθλημα.
Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα έξι τρόπαια στη διοργάνωση, προσπερνώντας την Ένωση που έμεινε στα πέντε, και έτσι βρίσκονται πια μόνοι στην τρίτη θέση κυνηγώντας τον Φίλιππο Βέροιας με τα εννέα και τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με δέκα.
Η «χρυσή βίβλος» της Handball Premier:
10 τίτλοι: Ιωνικός ΝΦ (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)
9 τίτλοι: Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)
6 τίτλοι: Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026)
5 τίτλοι: ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023), Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)
3 τίτλοι: Δούκας (1998, 2001, 2008), ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)
2 τίτλοι: Διομήδης Άργους (2012, 2014)
1 τίτλος: Βριλήσσια (1996), ΓΕ Βέροιας (1997), Αθηναϊκός (2005), ΑΣΝΙ ΔΙΚΕΑΣ (2017)
Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 344 τίτλους
Ο Ολυμπιακός απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος καθώς έφτασε τους 344 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά σπορ!
Αναλυτικά, οι 344 «ερυθρόλευκοι» τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα:
Ποδόσφαιρο 84
Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Super Cup Ελλάδας: 5
Πόλο Ανδρών 74
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 27
Super Cup: 5
Βόλεϊ Ανδρών 66
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 18
League Cup: 8
Super Cup: 5
Μπάσκετ Ανδρών 36
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Super Cup Ελλάδας: 4
Πόλο Γυναικών 32
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 7
Super Cup: 3
Βόλεϊ Γυναικών 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ: 1
Μπάσκετ Γυναικών 16
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Super Cup: 1
Χάντμπολ Ανδρών 14
Πρωταθλήματα: 6
Κύπελλα: 4
Super Cup: 4
