Handball Premier: Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε την ΑΕΚ σε πρωταθλήματα

Στην κορυφή της Ελλάδας παρέμεινε για τρίτη διαδοχική φορά ο Ολυμπιακός, αφού νίκησε την ΑΕΚ με 3-1 στους τελικούς της Handball Premier και κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τα έξι τρόπαια στη διοργάνωση, προσπερνώντας την Ένωση που έμεινε στα πέντε, και έτσι βρίσκονται πια μόνοι στην τρίτη θέση κυνηγώντας τον Φίλιππο Βέροιας με τα εννέα και τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με δέκα.

Η «χρυσή βίβλος» της Handball Premier:

10 τίτλοι: Ιωνικός ΝΦ (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)

9 τίτλοι: Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)

6 τίτλοι: Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026)

5 τίτλοι: ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023), Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)

3 τίτλοι: Δούκας (1998, 2001, 2008), ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)

2 τίτλοι: Διομήδης Άργους (2012, 2014)

1 τίτλος: Βριλήσσια (1996), ΓΕ Βέροιας (1997), Αθηναϊκός (2005), ΑΣΝΙ ΔΙΚΕΑΣ (2017)

