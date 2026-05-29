Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μετά το Final Four, στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League (pics)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό του Champions League (30/5, 19:00), ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Με αφορμή το σπουδαίο αθλητικό γεγονός ο Greek Freak δεν παρέλειψε να κάνει την πρόβλεψή του για τον νικητή της αναμέτρησης, χρίζοντας την Άρσεναλ φαβορί για τη στέψη, κρατώντας έναν πίνακα που έδειχνε τελικό σκορ 2-1 υπέρ των «κανονιέρηδων».

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

Ο Giannis πλαισίωσε την ανάρτησή του με ένα κολάζ φωτογραφίων, με τον ίδιο να ποζάρει πλάι στο τρόπαιο.