Τασούλας, Μητσοτάκης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαΐου 2026, 22:38

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Τη θλίψη στον πολιτικό κόσμο προκάλεσε η απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτή Κορινθίας, Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, σε ηλικία 70 ετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Τασούλας: Η εκδημία μας γεμίζει θλίψη

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισήμανε ότι «η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά. Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Μητσοτάκης: Συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του τόνισε πως «με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.  Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του».

Συνέχισε λέγοντας πως «δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια».

Κατέληξε λέγοντας ότι «όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Χατζηδάκης: Κέρδισε τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στάθηκε στη συνεργασία του με τον Νίκο Ταγαρά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

«Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση. Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!», τόνισε.

Παπασταύρου: Υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επισήμανε πως «για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε».

«Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου. Ο Νίκος υπήρξε πολύτιμος φίλος, αγαπητός συνεργάτης και ένας ευπατρίδης πολιτικός, που προσέφερε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον, στην Πατρίδα και τους συμπολίτες του. Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη Πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο. Για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε. Έφυγε από κοντά μας μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους. Θα μας λείψει πολύ. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους πολλούς ανθρώπους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν. Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία σου η μνήμη», είπε ο κ. Παπασταύρου.

Σκέρτσος: O Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

«Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων. Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη. Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά. Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

inMore.com 27.05.26

ΚΚΕ 29.05.26

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Με σκληρή ανάρτηση και καρφιά για Predator και διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απευθείας αναθέσεις, εξηγεί η ΕΛΑΣ στον Κυριάκο Πιερρακάκη που δεν κατάλαβε, τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας».

ΠΑΣΟΚ 29.05.26

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Από τα Άγραφα 29.05.26

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική 29.05.26

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική 29.05.26

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Επικαιρότητα 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Σειφ Σπεις 29.05.26

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

ΚΚΕ 29.05.26

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Τι συμβαίνει; 29.05.26

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ποδόσφαιρο 29.05.26

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ελλάδα 29.05.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

