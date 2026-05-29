Τασούλας, Μητσοτάκης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Τη θλίψη στον πολιτικό κόσμο προκάλεσε η απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτή Κορινθίας, Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, σε ηλικία 70 ετών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Τασούλας: Η εκδημία μας γεμίζει θλίψη

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισήμανε ότι «η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές».

Ειδικότερα, στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά. Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Μητσοτάκης: Συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του τόνισε πως «με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον. Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του».

Συνέχισε λέγοντας πως «δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια».

Κατέληξε λέγοντας ότι «όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Χατζηδάκης: Κέρδισε τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στάθηκε στη συνεργασία του με τον Νίκο Ταγαρά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

«Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς. Παλιός μου συνεργάτης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτισμένος στη διαδρομή του με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τον πολιτικό πολιτισμό. Πολιτικός που προσέφερε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, αλλά έδωσε και μια σειρά από μάχες για να ξεμπερδέψει το κουβάρι της χωροταξίας και της πολεοδομίας στην Ελλάδα, ένα τομέα που γνώριζε βαθιά. Το ίδιο αξιοπρεπής ήταν και η μάχη με την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια. Δεν το έβαλε κάτω. Θυμάμαι έντονα την τελευταία μας συνεργασία πριν από λίγες μόλις μέρες για το ζήτημα του Ελληνικού. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, κέρδισε όμως τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του, των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτών στην Κορινθία που τον αποχαιρετούν με μεγάλη συγκίνηση. Καλό σου ταξίδι, Νίκο! Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη!», τόνισε.

Παπασταύρου: Υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επισήμανε πως

«Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου. Ο Νίκος υπήρξε πολύτιμος φίλος, αγαπητός συνεργάτης και ένας ευπατρίδης πολιτικός, που προσέφερε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον, στην Πατρίδα και τους συμπολίτες του. Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη Πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο. Για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε. Έφυγε από κοντά μας μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους. Θα μας λείψει πολύ. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους πολλούς ανθρώπους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν. Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αιωνία σου η μνήμη», είπε ο κ. Παπασταύρου.

Σκέρτσος: O Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά

Στον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, τα σπάνια χαρίσματά του, αναφέρεται η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

«Ο Νίκος Ταγαράς ανήκε σε μια σπάνια κατηγορία ανθρώπων. Η αξιοπρέπεια και το ήθος του ήταν τόσο αθόρυβα και ταυτόχρονα τόσο εκκωφαντικά. Η καλή του πρόθεση απέναντι και στην πιο δύστροπη συμπεριφορά ή εξέλιξη, διαρκώς παρούσα. Τα λόγια συμπαράστασης και στήριξης σε δύσκολες στιγμές ήταν πάντα ουσίας και ειλικρινή. Η γνώση και η αφοσίωσή του στα δημόσια πράγματα, συγκινητική και άδολη. Γι’ αυτούς και πολλούς ακόμη λόγους, ο Νίκος θα μας λείψει πολύ και βαθιά. Τα συλλυπητήρια μου στους οικείους του, στους καλούς συνεργάτες του, στους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.