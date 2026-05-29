Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ

Μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, που έχει ανάγκη η χώρα.

«Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και για να αλλάξουν τα πράγματα, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τα πραγματικά διλήμματα της κοινωνίας: «Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντραροχτυπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Προτιμά την εύκολη σύγκριση: ‘Ανοικτές ή κλειστές τράπεζες’. ‘Ήρεμα νερά ή θάλασσα χωρίς σύνορα’. ‘Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα-Καμμένου ή επί Μητσοτάκη;’ Όχι, αυτά δεν είναι τα διλήμματα για το μέλλον του ελληνικού λαού», υπογράμμισε και προσέθεσε πως «ο ένας είχε την ευκαιρία επί πέντε χρόνια, και ο άλλος επί επτά χρόνια. Είδαμε τα αποτελέσματα. Φτάνει. Πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία».

Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα.

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πώς μπορείς να εμπιστευθείς έναν πρωθυπουργό που υποσχέθηκε να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς, που άφησαν πίσω ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο, και το πρώτο πράγμα που έκανε αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση ήταν να στήσει ένα παρακράτος υποκλοπών;», αναρωτήθηκε για τα πεπραγμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «αν θέλουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη ηγεσία της χώρας να έχει δύο χαρακτηριστικά: να είναι αξιόπιστη και πολιτικά αυτόνομη από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα, για να μπορεί να πάρει ακόμη και δύσκολες αποφάσεις. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, η δική μου γενιά, αλλά και η γενιά των ανθρώπων που το κράτησαν στα δύσκολα, μπορούμε να δείξουμε έναν άλλο δρόμο και στην πολιτική ηθική και στον αξιόπιστο λόγο, τον καθαρά προγραμματικό, αλλά και στην πολιτική αυτονομία. Και θα μου πείτε ‘πού φαίνεται η πολιτική αυτονομία;’ Φαίνεται στον τρόπο που αγωνιζόμαστε καθημερινά. Εμείς δεν έχουμε προστάτες», υπογράμμισε.

«Έχουν αποτύχει παταγωδώς παντού»

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Δένδιας προηγουμένως ως υπουργός Εξωτερικών, μας είπαν πόσο σημαντική γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ήταν η σύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, την ίδια ώρα που έλεγαν ότι πέτυχαν τα ‘ήρεμα νερά’. Αφού η επένδυση ήταν τόσο υψηλού συμβολισμού και γεωπολιτικής αξίας, αλλά είχαμε και ‘ήρεμα νερά’, γιατί δεν ολοκληρώνεται; Γιατί έστω δεν μας απαντούν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου;», αναρωτήθηκε, για να τονίσει πως «έχουν αποτύχει παταγωδώς παντού».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιφέρειας και τους οδηγούν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.

«Δεν αρκούν μόνο οι καλές δουλειές. Χρειάζεται καλό σχολείο, καθολική δωρεάν προσχολική εκπαίδευση. Χρειάζεται οι αναπληρωτές που έρχονται στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα να νιώθουν ασφάλεια. Χρειάζεται πρωτοβάθμια υγεία και περίθαλψη», σημείωσε και χαρακτήρισε εθνικό στόχο την αντιστροφή της δημογραφικής γήρανσης.

«Πρέπει να γίνει αναστρέψιμη αυτή η πορεία. Είναι εθνικός στόχος να έχουμε υγιές δημογραφικό και κατανομή του πληθυσμού μας σε όλη την Ελλάδα. Το σημερινό μοντέλο είναι μη βιώσιμο. Στόχος μας είναι να αναγεννήσουμε μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης κάθε γωνιά της χώρας», επανέλαβε.

«Πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, τουρισμός»

Προσδιόρισε σε 3 άξονες το σχέδιο της περιφερειακής ανάπτυξης: «Πρώτον, πρωτογενής τομέας: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι ένα υπουργείο-κέλυφος», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «γι’ αυτό βλέπετε να καταστρέφονται περιουσίες από την κλιματική αλλαγή και να μην ξέρει ο αγρότης τι και πότε αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Πρώτη φορά είχαμε ευλογιά στην Ελλάδα; Είχαμε και πριν λίγα χρόνια, αλλά τέτοια διασπορά δεν είχαμε ποτέ, γιατί έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου».

«Ο δεύτερος τομέας είναι η μεταποίηση. Τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα όπως το καλό λάδι, το καλό κρασί κλπ, για να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία πρέπει να μεταποιηθούν. Σε περιοχές όπως η Ευρυτανία πρέπει να δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα δεκαετίας για να έρθουν επενδύσεις και να χτίσουμε τον δεύτερο πυλώνα της μεταποίησης», επισήμανε, καταλήγοντας πως «ο τρίτος πυλώνας είναι ο τουρισμός».