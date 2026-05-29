newspaper
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29 Μαΐου 2026, 20:01

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημα της πολιτικής αλλαγής, που έχει ανάγκη η χώρα.

«Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και για να αλλάξουν τα πράγματα, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τα πραγματικά διλήμματα της κοινωνίας: «Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντραροχτυπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Προτιμά την εύκολη σύγκριση: ‘Ανοικτές ή κλειστές τράπεζες’. ‘Ήρεμα νερά ή θάλασσα χωρίς σύνορα’. ‘Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα-Καμμένου ή επί Μητσοτάκη;’ Όχι, αυτά δεν είναι τα διλήμματα για το μέλλον του ελληνικού λαού», υπογράμμισε και προσέθεσε πως «ο ένας είχε την ευκαιρία επί πέντε χρόνια, και ο άλλος επί επτά χρόνια. Είδαμε τα αποτελέσματα. Φτάνει. Πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία».

Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα.

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πώς μπορείς να εμπιστευθείς έναν πρωθυπουργό που υποσχέθηκε να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς, που άφησαν πίσω ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο, και το πρώτο πράγμα που έκανε αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση ήταν να στήσει ένα παρακράτος υποκλοπών;», αναρωτήθηκε για τα πεπραγμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «αν θέλουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη ηγεσία της χώρας να έχει δύο χαρακτηριστικά: να είναι αξιόπιστη και πολιτικά αυτόνομη από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα, για να μπορεί να πάρει ακόμη και δύσκολες αποφάσεις. Και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, η δική μου γενιά, αλλά και η γενιά των ανθρώπων που το κράτησαν στα δύσκολα, μπορούμε να δείξουμε έναν άλλο δρόμο και στην πολιτική ηθική και στον αξιόπιστο λόγο, τον καθαρά προγραμματικό, αλλά και στην πολιτική αυτονομία. Και θα μου πείτε ‘πού φαίνεται η πολιτική αυτονομία;’ Φαίνεται στον τρόπο που αγωνιζόμαστε καθημερινά. Εμείς δεν έχουμε προστάτες», υπογράμμισε.

«Έχουν αποτύχει παταγωδώς παντού»

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Δένδιας προηγουμένως ως υπουργός Εξωτερικών, μας είπαν πόσο σημαντική γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ήταν η σύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, την ίδια ώρα που έλεγαν ότι πέτυχαν τα ‘ήρεμα νερά’. Αφού η επένδυση ήταν τόσο υψηλού συμβολισμού και γεωπολιτικής αξίας, αλλά είχαμε και ‘ήρεμα νερά’, γιατί δεν ολοκληρώνεται; Γιατί έστω δεν μας απαντούν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου;», αναρωτήθηκε, για να τονίσει πως «έχουν αποτύχει παταγωδώς παντού».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιφέρειας και τους οδηγούν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.

«Δεν αρκούν μόνο οι καλές δουλειές. Χρειάζεται καλό σχολείο, καθολική δωρεάν προσχολική εκπαίδευση. Χρειάζεται οι αναπληρωτές που έρχονται στην ορεινή και νησιωτική Ελλάδα να νιώθουν ασφάλεια. Χρειάζεται πρωτοβάθμια υγεία και περίθαλψη», σημείωσε και χαρακτήρισε εθνικό στόχο την αντιστροφή της δημογραφικής γήρανσης.

«Πρέπει να γίνει αναστρέψιμη αυτή η πορεία. Είναι εθνικός στόχος να έχουμε υγιές δημογραφικό και κατανομή του πληθυσμού μας σε όλη την Ελλάδα. Το σημερινό μοντέλο είναι  μη βιώσιμο. Στόχος μας είναι να αναγεννήσουμε μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης κάθε γωνιά της χώρας», επανέλαβε.

«Πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, τουρισμός»

Προσδιόρισε σε 3 άξονες το σχέδιο της περιφερειακής ανάπτυξης: «Πρώτον, πρωτογενής τομέας: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι ένα υπουργείο-κέλυφος», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «γι’ αυτό βλέπετε να καταστρέφονται περιουσίες από την κλιματική αλλαγή και να μην ξέρει ο αγρότης τι και πότε αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Πρώτη φορά είχαμε ευλογιά στην Ελλάδα; Είχαμε και πριν λίγα χρόνια, αλλά τέτοια διασπορά δεν είχαμε ποτέ, γιατί έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου».

«Ο δεύτερος τομέας είναι η μεταποίηση. Τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα όπως το καλό λάδι, το καλό κρασί κλπ, για να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία πρέπει να μεταποιηθούν. Σε περιοχές όπως η Ευρυτανία πρέπει να δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα δεκαετίας για να έρθουν επενδύσεις και να χτίσουμε τον δεύτερο πυλώνα της μεταποίησης», επισήμανε, καταλήγοντας πως «ο τρίτος πυλώνας είναι ο τουρισμός».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Κόσμος
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Σύνταξη
Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ

Με σκληρή ανάρτηση και καρφιά για Predator και διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απευθείας αναθέσεις, εξηγεί η ΕΛΑΣ στον Κυριάκο Πιερρακάκη που δεν κατάλαβε, τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας».

Σύνταξη
Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
ΠΑΣΟΚ 29.05.26

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική 29.05.26

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Βασίλης Ρίζος
ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική 29.05.26

«Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα του χώρου» – Η πρώτη τοποθέτηση Φάμελλου για το κόμμα Τσίπρα

Στην στρατηγική επιλογή του για ενότητα του χώρου επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι το επόμενο Σάββατο θα υπάρξει εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος μετά και τις εξελίξεις με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού, είπε ότι υπάρχει η βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική.

Σύνταξη
Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Κυνική παραδοχή Γεωργιάδη: Τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πληρώνονται ποτέ

Ο Γεωργιάδης δεν λαϊκίζει όταν θέτει ζήτημα οικονομικών της ΕΛΑΣ επειδή έκανε μία πετυχημένη εκδήλωση - Λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η ΝΔ χρωστάει 530 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν θα αποπληρώσει ποτέ. Άλλωστε, άλλο οι πολίτες … κι άλλο τα κόμματα εξουσίας για τον Αδωνι

Σύνταξη
Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

«Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών» - Μήνυμα Τσίπρα στους υποψήφιους

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σειφ Σπεις 29.05.26

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Τι συμβαίνει; 29.05.26

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Σύνταξη
Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies