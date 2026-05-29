Κρήτη: Μαζικές αφίξεις μεταναστών καθημερινά – Πάνω από 700 σε μία μέρα

Τουλάχιστον 792 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή στα νότια του νησιού και της Γαύδου, σύμφωνα με το patris.gr.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο συντονισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και σκάφους της δύναμης FRONTEX, καθώς και παραπλεόντων πλοίων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια σε λιμένες της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις λιμενικές αρχές της Κρήτης.